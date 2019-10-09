Квят недостаточно хорош для «Ред Булл»? Почему россиянина оставили в «Торо Россо»

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РЕШЕНИЕ МАРКО

- Даниила не будет в главной команде на будущий год. Мы уже подтвердили его на новый сезон, но в составе «Торо Россо». Борьба за место партнера Ферстаппена ведется исключительно между Пьером Гасли и Алексом Албоном, - заявил накануне «Гран-при Сингапура» консультант «Быков» Хельмут Марко. Тот самый человек, который и определяет, кто из пилотов будет выступать в двух командах «Ред Булл». Не в одиночку, разумеется, но его голос обычно решающий.

И это было слышать обидно. Особенно после того, как Даниил недавно на дождевой гонке в Германии попал на подиум (первый для «Торо Россо» с победы Феттеля в Италии-2008!), потом в Бельгии прорвался с последнего ряда в очки, а в Монце должен был финишировать шестым, если бы не поломка мотора… Квят действительно выдал отличный сезон, заметно прибавив во всех компонентах. Он стал стабильнее, быстрее, рассудительнее и активнее. Он стал более зрелым пилотом чем был два сезона назад, когда вконец расклеился в составе «Торо Россо» и был выгнан из программы «Ред Булл». Разумеется, мы рассчитывали, что подобный прогресс и его результаты помогут россиянину вернуться в топ-команду. Тем более, что Пьер Гасли в ней провалился, а Алекс Албон пока просто неопытен и выступал похуже россиянина.

А тут – такое заявление…

Опустим факт, что доктор Марко частенько откровенно врет – и журналистам, и своим пилотам. Тому же Гасли (как и Квяту три года назад) он гарантировал место в «Ред Булле» до окончания сезона – всего за пару дней до понижения в «Торо Россо». Предположим, что сейчас Хельмут честен. Тем более, это действительно похоже на правду. Так почему Даниила, несмотря на его результаты, решили оставить лишь в младшей «Скудерии», закрыв дорогу в топ-конюшню?

КВЯТ ПРОТИВ АЛБОНА

Тут надо понимать, что и Гасли в «Быках» не будет. С высокой долей вероятности, если Албон не напортачит в оставшихся «Гран-при», именно он останется напарником Ферстаппена. И в чем преимущества Алекса перед Квятом?

Во-первых – он действительно отличный гонщик! Никто не знал, чего ждать от тайца перед стартом сезона. До прошлой зимы он ни разу не был в кокпите болида «Формулы-1». Ни на тестах, ни на тренировках! Албон не входил в молодежные программы команд. Гонялся в младших сериях, по сути, на деньги спонсоров. И в «Торо Россо» попал, в общем, случайно. Своих молодых гонщиков с суперлицензией ФИА в системе «Быков» уже не было, партнера Квяту пришлось искать на стороне (тем более, что самого уфимца вернули тоже не от сладкой жизни). А Алекс, ставший третьим в чемпионате «Формулы-2», смотрелся лучшим из доступных вариантов. При этом он сумел быстро освоиться в новых условиях. И буквально за несколько дней зимних тестов нашел общий язык и с машиной, и с инженерами.

Во-вторых – Албон уверенно смотрелся на трассе даже в сравнении с Квятом! Да, в гонках чаще ему уступал, но, например, в квалификациях Алекс и Даниил боролись на равных. А в рейтингах пилотов, которые каждый уик-энд составляют эксперты, используя данные телеметрии (в них учитывают не конкретное место на финише, а именно сам пилотаж – безотносительно возможностей машины), прописался в топ-10. Причем частенько стоял выше Квята! В той же гонке в Германии таец и сам мог подняться на подиум – ему чуть меньше повезло со стратегией. В общем, стоит признать – с поправкой на опыт (ведь нынешний сезон для россиянина – уже четвертый в «Формуле-1», а с учетом работы в «Феррари» - даже пятый) Албон смотрелся впечатляюще! При этом радовал не только скоростью и зрелостью принятия решений. Но и подходом к работе. Как любой азиат (пусть Алекс и родился в Лондоне, и вырос в Англии), он очень исполнителен, трудолюбив, послушен и дисциплинирован. Кроме того – дружелюбен, воспитан и вежлив. Не гонщик – а мечта боссов команды! Ну как не дать такому шанс раскрыть свой максимум?

В-третьих – он представляет Таиланд. То есть – регион Юго-Восточной Азии. Где много денег, много спонсоров и колоссальный рынок! И с точки зрения маркетинга Албон – гораздо более перспективен, чем Квят. Уже сейчас к «Ред Булл» выстроилась очередь компаний с роскошными предложениями по рекламным контрактам. А тайское правительство запустило мощнейшую пиар-кампанию по повышению интереса к Албону. Мы знаем, «Формула-1» - не столько спорт, сколько бизнес. Так что при прочих равных всегда решают деньги. И за спиной у Алекса их, будем честными, гораздо больше, чем у Даниила.

ЧЕМ ХОРОШ ВАРИАНТ С «ТОРО РОССО»?

- Если доктор Марко так сказал, значит, так и есть. Я просто продолжу работать, - прокомментировал слова Хельмута Квят.

И добавил:

- Разочарован ли я? Не особо. Я делаю то, что умею. И выполняю все, что меня просят. Если мне дают работу в «Торо Россо», я постараюсь быть настолько эффективен, насколько могу. Собственно, я делал бы то же самое и в любом другом месте.

Проблема в том, что других мест сейчас – нет. Менеджер Даниил Николя Тодт уж точно не сидит без дела – он ищет варианты для развития карьеры уфимца и явно не намерен мариновать его на лавке «Ред Булла». Потенциал у Квята солидный, это видно всем и давно, но конъектура рынка в «Формуле-1» сложилась такая, что в данный момент идти, в общем, некуда. Теоретически можно было попробовать оформить переход в «Альфа Ромео» или в «Хаас», которые плотно зависят от «Феррари», а уж в «Скудерии» нашего гонщика ценят! Но… Есть ли смысл? По уровню эти команды скорее уступают «Торо Россо», так что прогресса в результатах не будет. А места в коллективах из среднего («Рено», «Макларен») и высшего («Феррари», «Мерседес», «Ред Булл») эшелона пока прочно заняты. Все может измениться перед сезоном-2021. Но на будущий год перемен не планируется.

И тут работает простое правило – уж лучше хоть какая-то работа, чем вообще никакой… Пусть Даниила не берут в «Ред Булл», но если предлагают новый контракт с «Торо Россо», так зачем же отказываться? Тем более, в младшей «Скудерии» у россиянина есть ряд преимуществ.

Во-первых, ему здесь комфортно. Не в том смысле, чтобы расслабиться – «Формула-1» это не терпит, а Квяту хватит и ума, и опыта, чтобы не сбавлять оборотов. А в смысле, все устраивает в плане работы. У Даниила отличный контакт с непосредственным боссом – Франц Тост с первых дней россиянина в «Формуле-1» проникся к нему почти отеческими чувствами. Он прекрасно ладит с коллективом, нашел общий язык с инженерами, он чувствует себя здесь лидером и понимает, что за него стоят горой. В таких условиях проще спокойно сконцентрироваться на достижении поставленных целей. И именно такая атмосфера во многом помогла россиянину успешно провести этот сезон.

Во-вторых, Квят спокоен за свое положение основного пилота. Это, кстати, касается и Гасли. Ведь как и год назад, у «Ред Булл» попросту нет резерва – нет молодых гонщиков, способных заменить кого-нибудь в «Торо Россо». Британец Дэн Тиктум провалил чемпионат «Супер Формулы» и был выгнан из программы «Быков». А молодой эстонец Юри Випс остался лишь четвертым в «Формуле-3» (здесь титул выиграл наш Роберт Шварцман – член молодежной Академии «Феррари») и не получил суперлицензию. В итоге Даниил может не волноваться, что его уберут в угоду амбициям Марко (который, видимо, уфимца недолюбливает) или по какой иной причине. Это не отменяет высоких требований к гонщику. Но все же создает необходимый психологический фон для комфортной работы. Что в «Формуле-1» тоже важно.

В-третьих – двери в «Ред Булл» остаются открытыми. Пусть на будущий год там останется Албон, но, если таец все-таки провалится, а Пьер Гасли не сотворит чего-то фантастического (пока к последнему предпосылок не видно – француз заметно уступает Даниилу), ни у Марко, ни у Кристиана Хорнера (главного шефа «Быков») не останется выбора, кроме как взять Даниила. Тут даже спонсоры Албона не спасут. «Ред Булл» - команда с амбициями, и титул для нее важнее денег.

В-четвертых – это хороший шанс не просто остаться в паддоке, но и активно поработать над своим будущим в 2021 году. Когда вступит в силу новый регламент, серьезно поменяется баланс сил (по крайней мере, мы на это надеемся), а главное – у большинства топ-пилотов завершатся контракты, и «Формулу-1» захлестнет волна перемен. Феттель может уйти из «Феррари», Боттас почти наверняка покинет «Мерседес», даже Ферстаппен способен расстаться с «Ред Буллом». Плюс – с вероятностью в 90 процентов – добавится еще одна команда. И в такой чехарде у Даниила будет возможность найти себе место не просто где-то в середине пелотона. Но и, возможно, в топ-конюшне.

Тут главное – не сбавлять обороты. Не расстраиваться. И продолжать показывать высокий результат. Как в нынешнем году. А может быть даже и выше.