Квят станет партнером Ферстаппена? Россиянин опять претендует на место в «Ред Булл»

КАКОВА ПРЕДЫСТОРИЯ?

- Квят остается в «Торо Россо». Это пока неофициально, но мы внутри команды все решили. За место в «Ред Булле» будут бороться всего два претендента – Пьер Гасли и Алекс Албон, - заявил доктор Марко накануне «Гран-при Сингапура».

Не то, чтобы Хельмут никогда не обманывал. Но, зная его отношение к Даниилу (скажем прямо – не самое теплое), все приняли за чистую монету. Тем более, сам россиянин косвенно подтвердил слова Марко.

- Я буду рад работать там, где я нужен. И где могу приносить пользу. Если это место – «Торо Россо», так тому и быть, - отметил уфимец.

После чего, правда, провалил уик-энд в Сингапуре, вчистую проиграв напарнику Пьеру Гасли, а гонку окончательно испортив неудачной атакой на Кими Райкконена (там, правда, больше был виноват финн, по сути выбивший Квята с трассы).

- Увы, так тоже случается. Я выступил плохо и не буду искать оправданий. У нас была возможность побороться за очковую зону, но я застрял за соперниками и не смог использовать весь потенциал болида, - признался Квят.

Все выглядело так, будто он просто расстроился, поняв, что место в главной команде ему не светит. И это – несмотря на сильный сезон, подиум в Германии (первый для «Торо Россо» после победы Феттеля в Монце-2008 и второй – в истории команды в принципе!) и ряд действительно успешных гонок. Что Алекса Албона, что сменившего его Пьера Гасли россиянин превосходил – и скоростью в квалификациях, и стабильностью в главных заездах. Не каждый раз, но в большинстве случаев. Когда в «Ред Булл» вместо него взяли тайца, объяснение было: мол, возможности Даниила руководству прекрасно известны, а посмотреть, как с таким прессингом справится дебютант, было куда интереснее. Но вот отказ главной команды даже рассматривать кандидатуру Квята на место партнера Ферстаппена в новом году казался действительно странным…

Вплоть до нового заявления Марко.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

- На самом деле, я неверно выразился, - признался Хельмут после «Гран-при Мексики». – Я хотел сказать, что о качествах Квята мы все давно знаем. Мы просто были не уверены в способностях Албона. По факту, и Алекс, и Пьер, и Даниил входят в число претендентов на место в «Ред Булле». Решение примем скоро. Думаю, после «Гран-при США».

Так в чем причина? Хельмут действительно тогда ошибся, неточно подобрав слова? Или решил «сдать назад», изменив отношение к Квяту?

К фигуре Марко отношение неоднозначное. У него правда есть нюх на таланты, и он привел немало гонщиков в «Формулу-1» - от Себастьяна Феттеля и Даниэля Риккардо до Карлоса Сайнса, того же Квята и Гасли. При этом всем известен жесткий характер австрийца – он почти не прощает ошибок и в любой момент готов указать пилоту на дверь (как это уже было с Даниилом в 2017 году). Еще Марко не назовешь честным – он часто говорит прессе одно, а через два-три дня делает совершенно другое. Так, в августе Пьеру Гасли было обещано, что несмотря на провальное начало сезона, он завершит чемпионат в «Ред Булле». Буквально спустя сутки француза заменили на Албона… Аналогичная история случилась и с Квятом – в 2016-м, когда его сослали в «Торо Россо» после аварий на «Гран-при России». Но обвинить консультанта «Ред Булл» в излишней упертости или, тем более, глупости, не получится. Когда надо, он готов изменить отношение к гонщику. Признать какие-то выводы слишком поспешными (пусть непублично). И пересмотреть свою позицию.

Поэтому Даниил вернулся в «Торо Россо» перед началом этого сезона. Поэтому, видимо, он может снова перейти в «Ред Булл». Куда, казалось бы, дверь перед ним уже закрыли.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

В партнеры Ферстаппену нужен сильный пилот. Во-первых – чтобы Макс не расслаблялся (это в принципе никому не полезно). Во-вторых – чтобы «Ред Булл» боролся за высокую позицию в Кубке конструкторов. Поэтому из команды попросили Гасли – он слишком часто ошибался, недобирал много очков и часто пропускал вперед не только «Мерседес» и «Феррари» (что было простительно), но и пилотов более слабых команд. При этом Ферстаппену Пьер обычно проигрывал по полсекунды с круга даже в квалификации! Недопустимая разница для партнеров, выступающих на одной технике.

Что интересно, скорость Албона в сравнении с Максом оказалась незначительно выше. При этом результаты тайца – куда лучше, чем у Гасли. За шесть гонок в «Ред Булле» Алекс набрал 58 очков. Пьер набрал 63 за 12 уик-эндов! И да – Албон на финише ни разу не выпал из первой шестерки. Скажем более – на этом отрезке он набрал больше баллов, чем сам Ферстаппен (у голландца – 39). Тут, впрочем, цифры не показательны – Макса частенько подводила техника и столкновения с соперниками, не во всех из которых он был виноват. Но о стабильности самого Алекса такой расклад говорит очень многое.

При этом, очевидно, боссы «Ред Булл» до сих пор не уверены, что Албон готов остаться партнером голландца. В шести «Гран-при» он трижды разбивал машину. Причем – почти «в щепки». Да, исключительно на тренировках, но рано или поздно это может случиться и в гонке. Данные телеметрии наглядно показывают, что в технике пилотажа Алекса хватает изъянов. И главное – он может выполнять задачу-минимум, но не способен прыгнуть выше головы. Бросить вызов сильнейшим соперникам – как это делает Макс. И как это способен делать Квят, в чем все давно убедились. Даже тот факт, что за спиной у Албона стоит серьезная поддержка тайских спонсоров, может уйти на второй план, если боссы «Ред Булла» решат, что победы и подиумы, а главное – потенциальный титул! - им важнее, чем деньги. И это, к слову, так и есть.

Возможно, именно поэтому Марко и сделал заявление о том, что россиянин входит в число кандидатов в команду. Возможно – это просто новый блеф (чтобы подстегнуть мотивацию Албона и Гасли). По крайней мере, мы можем надеяться, что в будущем сезоне россиянин попадет в топ-«конюшню». Случится это или нет, узнаем через неделю.