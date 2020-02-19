Теперь Квят - против «Ред Булла». Команда россиянина должна стать сильнее - Советский спорт
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19 февраля 2020 08:10Формула-1Мысин Николай

Теперь Квят - против «Ред Булла». Команда россиянина должна стать сильнее

В Барселоне стартуют первые предсезонные тесты. Пилоты опробуют новые машины, а зрители и болельщики получат часть ответов на вопросы, которые больше всего волнуют нас в ожидании чемпионата мира-2020.

КАК ВЫГЛЯДЯТ БОЛИДЫ?

Технический регламент «Формулы-1» кардинально изменится лишь через год. Предстоящий сезон по части требований к технике почти не отличается от предыдущего. Да, свои нюансы есть, но они чисто косметические – вроде увеличения максимальной массы болида с 740 до 745 кг, снижения объема дополнительных топливных баков (с 2 л до 0,25 л) или запрета на покупку у сторонних команд воздуховодов тормозной системы. Так что новые машины – по сути, эволюция предыдущих версий. Революцию придется подождать.

Но это не значит, что внешний вид болидов совсем не изменится. Дело не только в обновленных ливреях, которые стали ярче и заметнее. Автомобили слегка «постройнели» в своей задней части, наметанный глаз подметит более узкие носовые обтекатели, иную архитектуру подвески, слегка видоизмененные передние антикрылья. Впрочем, это действительно неброские детали, выделить которые непросто даже при прямом сравнении фотографий прошлогодних и новых болидов. Хотя стоит признать – в общем целом из-за этих деталей машины 2020 года выглядят чуть современнее, красивее и более стильно, чем в прошлом сезоне. Хотя… Возможно, это дело вкуса.

КАК ИЗМЕНИТСЯ БАЛАНС СИЛ?

Куда больше волнует болельщиков, означает ли малое количество изменений во внешности болидов столь же малое изменение в балансе сил среди команд? Насколько вырастет или снизится конкуренция в чемпионате? Учитывая затянувшуюся гегемонию «Мерседеса», «Формула-1» крайне нуждается в острой борьбе. Есть ли шансы у ближайших конкурентов «серебристых» побороться за титул, мы и поймем по ходу тестов в Барселоне. Хотя окончательно это станет понятно лишь с началом сезона.

Впрочем, ничто не мешает нам делать прогнозы. И большинство экспертов сходится во мнении, что радикальных перемен не будет. Если кто и сможет сражаться с «Мерседесом», так это по-прежнему «Феррари» и «Ред Булл». А если «Хонда» продолжит прогрессировать тем же темпом, как в последнем сезоне, то шансы «Быков» даже выглядят предпочтительнее. Мощность японских силовых установок растет, надежность тоже не вызывает вопросов, а технический гений Эйдриана Ньюи позволяет рассчитывать, что он и с минимумом изменений в регламенте был способен построить близкое к идеальному шасси. По многим параметрам в прошлом сезоне оно уже было лучшим, что мы видели на скоростных и на техничных трассах, и что подтверждалось победами Макса Ферстаппена. Правда, пока непонятно, как сложится второй сезон для Алекса Албона. Таец, конечно, впечатлил дебютом, смотрелся очень достойно, заслужил повышение в топ-команду, но справится ли он с резко возросшим уровнем ответственности?

К тому, как сложатся отношения Феттеля и Леклера в «Феррари», а главное – как боссы «Скудерии» организуют свою политику в отношении гонщиков (будут ли делить на первого-второго, если да – кого сделают лидером, если нет – к чему приведет их неконтролируемая борьба на трассе?) вопросов тоже хватает.

Есть интрига и в том, как сложится соперничество команд второго эшелона. Удастся ли резко прибавить «Рено», прогресс которых застопорился (а, по большому счету, и не начинался)? Продолжит ли рваться в элиту «Макларен»? Чем порадует «Альфа Ромео» и проводящий, видимо, свой последний сезон Кими Райкконен? Одно, скорее всего, ясно точно – «Уильямс» останется записным аутсайдером. Ресурсов для разработки быстрого шасси у них просто нет. Хотя, в отличие от прошлого года, сейчас в Гроуве хотя бы успели построить к тестам машину.

ЧТО ЖДЕТ КВЯТА?

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Но главные изменения коснулись нынешней команды Даниила Квята. И к ней сейчас особое внимание – причем не только со стороны российских болельщиков. В «Торо Россо» сохранили состав, но изменили цвета, изменили всю концепцию развития, изменили бюджет (в сторону увеличения) и даже изменили название – теперь это «Альфа Таури». И главное – поменялось отношение владельцев «конюшни» к ней, как к проекту в «Формуле-1». Если раньше младшая «Скудерия» считалась фарм-клубом «Ред Булла», теперь все иначе. Теперь к ней отношение, не как к «дочке», а как к «сестре». Что подтвердил и консультант «Быков» Хельмут Марко.

- Со сменой названия изменились и цели, - признался австриец. – Теперь эта команда – равная «Ред Буллу» по статусу. Что, разумеется, предполагает увеличение ресурсов на ее развитие.

Бизнес-империя Дитриха Матешица с помощью «Альфа Таури» планирует продвигать свой бренд одежды, созданный в 2016 году. Теперь здесь важно не просто обкатывать молодежь, в надежде вырастить звезду для «Ред Булла». Отныне на первом месте - результаты. И чтобы их повысить, в команду влили дополнительные средства. А заодно запустили процесс интеграции с техническим штабом «Быков». Это не означает, что в Фаэнце и в Милтон-Кейнсе отныне делают идентичные болиды. Но многие из наработок «Ред Булла» будут использоваться в «Альфа Таури» (чего, не удивляйтесь, раньше почти не было). Уже сейчас это касается коробки передач, передней подвески, гидравлики, тормозов, топливной системы и воздухозаборников силовых установок. В дальнейшем список расширится настолько, насколько в принципе будет возможно без нарушения регламента.

А значит, скорость «Альфа Таури» станет заметно выше!

Вряд ли достаточно для того, чтобы бороться за победы и титул. Но основания видеть Квята в очковой зоне или даже на подиуме куда чаще, чем было раньше, у нас все же есть. Насколько надежды оправданы – возможно, мы поймем в Барселоне.

СОСТАВЫ НА СЕЗОН-2020

Команда

1-й пилот

2-й пилот

Мерседес

Льюис Хэмилтон (Великобритания)

Валттери Боттас (Финляндия)

Феррари

Себастьян Феттель (Германия)

Шарль Леклер (Монако)

Ред Булл

Макс Ферстаппен (Голландия)

Алекс Албон (Таиланд)

Макларен

Карлос Сайнс (Испания)

Ландо Норрис (Великобритания)

Рено

Даниэль Риккардо (Австралия)

Эстебан Окон (Франция)

Альфа Таури

Даниил Квят (Россия)

Пьер Гасли (Франция)

Рейсинг Пойнт

Серхио Перес (Мексика)

Ланс Стролл (Канада)

Альфа Ромео

Кими Райкконен (Финляндия)

Антонио Джовинацци (Италия)

Хаас

Кевин Магнуссен (Дания)

Роман Грожан (Франция)

Уильямс

Джордж Расселл (Великобритания)

Николас Латифи (Канада)

РАСПИСАНИЕ

КВЯТ ПОЕДЕТ ПЕРВЫМ

Даниил Квят первым сядет за руль новой машины «Альфа Таури». Россиянин отработает за команду весь стартовый день зимних тестов.

Напомним, что заезды начнутся в 11.00 и закончатся в 20.00 по московскому времени. В четверг, 20 февраля, Квята заменит его партнер Пьер Гасли. Заключительный день первой серии – 21 февраля – пилоты поделят поровну. Россиянин будет работать до обеда, француз – в вечернюю сессию.

Вторые и последние предсезонные тесты пройдут в Барселоне 26-28 февраля. Первая этап чемпионата – «Гран-при Австралии» состоится в Мельбурне 13-15 марта.

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