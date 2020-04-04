Формула выживания. Королева автоспорта может не пережить эпидемию - Советский спорт
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04 апреля 2020 12:00Формула-1Мысин Николай

Формула выживания. Королева автоспорта может не пережить эпидемию

Пока 89-летний Экклстоун опять готовится стать отцом, его главное детище – «Формула-1» – столкнулась с угрозой банкротства. Если не всей серии в целом, то отдельных команд. Чемпионат переживает жесткий кризис.

ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ

Берни-то – молодец! Огонь! Дядьке в октябре исполнится уже 90, а он со своей 43-летней супругой Фабианой заявил, что вновь готовится стать отцом. Мальчик должен родиться в июле. «Мы ждем его летом. Надеюсь, он скоро научится играть в нарды!» – заявил Экклстоун.

Отставим шутки про секретарей и прочее. Неуместно. Берни не раз доказывал – он может и не такое! Порадуемся за мужика и всю его семью. Супруга обещает родить ему первого сына – пока у Экклстоуна есть только три дочки (а еще три внука и две внучки). Старшая дочь родилась еще в 1955 году – она старше нынешней жены миллиардера. Но это так, просто факт.

При этом мы знаем, что главное детище Экклстоуна – конечно, «Формула-1». Именно он превратил серию в тот раскрученный и мегауспешный чемпионат, который мы знаем сейчас. Именно он своими руками создал Королеву автоспорта, окутанную в мантию гламура, больших денег, купающуюся в роскоши и наслаждающуюся всемирной любовью болельщиков. Берни давно уже продал права на «Формулу» американцам из Liberty Media. Но он по-прежнему ассоциируется исключительно с ней.

Так вот, в отличие от Экклстоуна, жизнь которого, как мы видим, вовсю бьет ключом, у «Формулы-1» все далеко не так гладко.

РАЗНЫЕ МНЕНИЯ

Коронавирус ударил и по ней. Этап в Китае был отменен еще в феврале, но дальше ситуация резко ухудшилась. Первый «Гран-при» сезона – в Австралии – отменили утром в день первых практик. И понеслось – Бахрейн, Китай, затем – Голландия, Испания и Монако, чуть позже – Азербайджан… Во всех этих странах этапы либо отменили, либо отложили на неопределенный срок. В настоящий момент старт сезона намечен в Канаде – на 12-14 июня. Но нет ни малейшей уверенности, что состоится и он.

И все непрошедшие гонки серьезно бьют по бюджету. Как серии в целом. Так и команд.

Кто-то, конечно, излучает позитив. Как консультант «Ред Булла» Хельмут Марко. Тот самый, который публично обсуждал возможность закрыть всех пилотов «Быков» (включая членов молодежной программы) на одном сборе, чтобы парни, варясь в одном котле, дружно переболели коронавирусом, получили положенный иммунитет и больше о подобной ерунде не думали. Австрийца подвергли публичной обструкции, он тут же сдал назад («мои слова неверно поняли»), но да ладно. Так вот, тот самый Хельмут заявил:

Ни одна из команд не подвергается серьезному финансовому риску. В экстренных случаях у нас предусмотрен план оказания экономической помощи. И если придется, то все получат необходимую поддержку. Проблем здесь нет.

Но оптимизм доктора Марко разделяют не все. В том числе – и в самом «Ред Булле». Франц Тост, шеф младшей команды «быков» «Альфа Таури» (именно за нее выступает наш Даниил Квят), был более осторожен в прогнозах.

Мы не провели ни одной гонки и не получаем доходы, которые должны были бы получить. У нынешней ситуации будут серьезные последствия. Сумма убытков – миллионы долларов, отметил Тост. – Не хочу казаться пессимистом, но удар по «Формуле-1» будет сильным. Она уже не будет прежней после кризиса. Так что сейчас речь о выживании. Если мы проведем хотя бы 10-15 «Гран-при», это хоть как-то сгладит ситуацию. В противном случае команды не смогут компенсировать расходы. И нам придется обсуждать самые серьезные меры.

И да – шеф «Альфа Таури» не просто так сказал про минимальное количество этапов. Поскольку их могут отменить все. «Формула-1», помимо прочего это сложнейшая логистика, переезды сотен людей и переправка десятков тонн грузов между разными странами и континентами. Даже если ситуация выправится, и карантин в разных частях планеты начнут отменять, заново наладить весь этот процесс будет невероятно сложно. И потребует много времени. Так что слухи о том, что чемпионат не состоится совсем, не беспочвенны. А это станет действительно катастрофой.

УГРОЗА ДЛЯ КОМАНД

Даже топ-команды, вроде «Феррари» и «Мерседеса», давно считают каждый цент. Что говорить о маленьких, частных «конюшнях», вроде «Уильямса» или «Хааса»? У них и так с деньгами туго, а тут еще такой удар. Банкротство многих коллективов в сложившейся ситуации – вполне реальная перспектива.

Да, руководство серии уже приняло меры. В частности – заморозило перемены в регламенте, которые должны были вступить в силу в 2021 году. Теперь их отложили на сезон-2022. А летнюю паузу перенесли на март-апрель – раз команды и так в карантине и не могут работать (тем более, что в некоторых странах, в частности, в Италии, в любом случае запрещены любые работы на производствах, не связанных с предметами первой необходимости, и заводов «конюшен» это тоже касается). Такие меры помогут сэкономить – хотя бы на разработке новых болидов. Но не решат все проблемы.

Ведь дело не только в потерянных выплатах от проведения «Гран-при» (примерно 20 процентов в бюджетах «команд»). Но и в контрактах со спонсорами. Вы помните про роскошь и гламур? Так вот – в глобальные кризисы все эти сферы страдают в первую очередь. Все начинают экономить на рекламе, а это – львиная доля доходов «конюшен». Об этом и сказал Франц Тост – даже когда коронавирус отступит, а повседневная жизнь начнет постепенно налаживаться, экономика все равно окажется в яме. И большинство компаний либо откажутся от финансирования формульных команд, либо значительно его срежут. К чему все это приведет, заранее сказать сложно. Но однозначно – ни к чему хорошему.

УГРОЗА ДЛЯ СЕРИИ

В конце концов, речь ведь не только о командах. Речь и о «Формуле-1», как таковой. Liberty Media, покупая права на серию у Берни Экклстоуна, взяла кредит аж на четыре миллиарда долларов! Из них сейчас к погашению осталось 2,5 миллиарда. Так вот, на днях банк JP Morgan (который и выступил кредитором) предупредил владельцев Королевы автоспорта об опасности нарушений условий займа. Чтобы этого не случилось, операционная прибыль серии должна составлять примерно 300 миллионов в год. В прошлом году она была на уровне 482 миллиона. Но в этом уже отменили 8 «Гран-при» больше трети от их общего числа. И примерные потери только от непроданных билетов и нереализованных прав на ТВ-трансляции составили около 50-60 миллионов. Если ситуация усугубится (не говоря уж об отмене всего чемпионата), у Liberty Media возникнут большие проблемы. И банк сможет потребовать досрочного погашения займа из-за нарушения условий сделки.

Не зря авторитетное рейтинговое агентство Moodys изменило прогноз по «Формуле-1» на негативный (иными словами – организация близка к краху). Правда, оно же отметило, что серия обладает ресурсами, чтобы справиться с такой ситуацией.

Посмотрим, удастся ли. Берни бы смог. Спасет ли Королеву автоспорта Liberty Media?

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