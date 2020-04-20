Когда карантин идет на пользу. Как приостановка сезона поможет догнать «Мерседес»? - Советский спорт
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20 апреля 2020 17:21Формула-1Велиев Эмиль

Когда карантин идет на пользу. Как приостановка сезона поможет догнать «Мерседес»?

Отмена и перенос первых этапов чемпионата-2020 способны оказаться на руку соперникам чемпионов. Если они, конечно, с пользой потратят время на вынужденных каникулах.

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в календарь почти всех спортивных соревнований в этом году, и «Формула-1» не стала исключением. Руководство королевской серии уже отменило первые 10 этапов сезона. По информации советника «Ред Булл» Хельмута Марко, гонщики смогут выйти на трассу только на «Гран-при Австрии» в начале июля. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, в отмене практически половины сезона можно найти и преимущества: команды смогут получше поработать над своими машинами, чтобы составить конкуренцию «Мерседесу».

Ведь у немцев уже есть уникальная технология, с которой команда готова седьмой раз подряд забрать себе оба главных трофея.

ЧТО-ТО ЗДЕСЬ НЕ ЛАДНО

«Формула-1» – это соревнование высоких достижений, где разницу могут сделать пару килограммов лишнего веса или несколько градусов наклона воздухозаборника. «Мерседес» уже несколько лет летит впереди всей планеты в плане современных разработок и различных технических инноваций. Вот и в этом году немцы снова стали главными ньюсмейкерами даже не начавшегося сезона. Еще до пандемии во время тестовых заездов в Барселоне машина действующих победителей Кубка конструкторов показала себя как всегда хорошо, если бы не одно «но»… Многие заметили, что колеса серебристых болидов под управлением Хэмилтона и Боттаса немного странно поворачивают, часто под наклоном, хотя активная подвеска со сложными гидравлическими изменениями в королевских гонках давно запрещена. После расследования оказалось, что в немецкой машине использована некая технология под сказочным названием DAS. Что же скрывается за этими тремя буквами?

НАУЧИЛИСЬ УПРАВЛЯТЬ КОЛЕСАМИ

Система называется Dual-Axis Steering или, если по-русски, «двухосевое вождение». В «Формуле-1» годами используется технология, при которой колеса устанавливаются под положительным углом к оси машины, а потом еще и немного наклоняются вовнутрь. Это сделано для того, чтобы переднее колесо при поворотах уже смотрело в нужную сторону и не требовалось прилагать лишние усилия рулем. С другой стороны, это мешает разгоняться на прямых, так как с таким положением увеличивается лобовое сопротивление воздуха, которое необходимо преодолевать. Именно эту проблему и призвана решить немецкая разработка. «Мерседес» предлагает своим пилотам регулировать конфигурацию колес путем натягивания на себя или вдавливания вовнутрь руля. При выходе из поворотов, тянут руль на себя, расправляя колеса до ровного состояния, и серебристая немецкая «пуля» летит по трассе, словно на четырех крыльях - за счет уменьшенного сопротивления встречному воздуху. При этом также снижается температура шин, поэтому они меньше изнашиваются. Когда прямая заканчивается, немцы предпринимают обратный ход – толкают руль от себя, возвращая настройки машины к приемлемым для поворотов, таким образом, просто переключаясь между режимами.

ЛЕГАЛЬНО ИЛИ НЕТ?

Вполне естественно, что такие инновации заинтересовали конкурентов, которые обратились к регламенту «Формулы», что узнать, легальна ли DAS? Там черным по белому написано, что запрещается использовать аэродинамические элементы и активную подвеску, гидравлические элементы которой могут менять положение колес. Тем не менее, правила нарушены не были. DAS – это точно не активная аэродинамика, потому что из всего автомобиля свое положение меняют только колеса, а на них нет обвеса и системы для забора воздуха. С другой стороны, в «королеве автогонок» запрещается использовать вмешательство активных систем в любую часть подвески. Но главный инженер команды Эндрю Шовлин и здесь нашел серую зону, ведь двухосевое вождение приводится в действие механическим путем – движением руля.

Представители Международной автомобильной федерации (ФИА) признали систему абсолютно легальной. Тут серебристой команде помог еще и коронавирус, ведь принятый еще в прошлом году новый регламент соревнований, где будет уточнение про движение колеса по одной оси (что автоматически поставит DAS и другие подобные системы вне закона), вступит в силу только в сезоне 2022 года. Мера вынужденная – в текущих условиях команды и так несут огромные финансовые убытки (гонки-то не проводятся), а разработка новых болидов в соответствии с серьезно измененным регламентом – это очень тяжелая экономическая ноша. Так что «революцию» отложили еще на сезон. То есть, DAS отлично поможет «Мерседесу» не только в 2020-м году, но и в будущем. Впрочем, затянувшаяся пауза пойдет на руку и соперникам чемпионов. ПО крайней мере, у них есть в запасе еще два месяца, чтобы скопировать DAS и внедрить ее на собственные машины.

Как говорится, во всем надо искать плюсы.

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