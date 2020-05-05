«Неплохо продвинулся в игре на электрогитаре». Даниил Квят – о карантине и предстоящих гонках

«ВОЗМОЖНО, БУДЕТ ДВЕ ГОНКИ НА ОДНОЙ ТРАССЕ»

- В 2020 году у вас произошел ребрендинг - Toro Rosso превратилась в Alpha Tauri. Хельмут Марко, консультант Red Bull Racing, сказал, что Alpha Tauri – это больше не младшая команда, а сестра Red Bull. Успели как-то ощутить это на себе?

- Скажу так - сейчас мы представляем бренд одежды, и это самое главное изменение. Презентация прошла очень ярко и насыщенно. Мы видим, что к команде возник очень большой интерес, поэтому такие сотрудничества представляют огромное значение.

- Первый этап «Формулы-1» по графику должен состояться 5 июля в Австрии. При этом планируется сжать календарь и сделать минимальные паузы между гонками. Повлияет ли это на результаты, и готовы ли вы к такому плотному графику?

- Будет интересно понаблюдать за тем, как будет развиваться чемпионат. Честно говоря, пока все складывается очень непредсказуемо, не было никаких официальных заявлений. Многое будет зависеть от ситуации в странах, которые будут принимать этапы. Возможно, часто придется действовать по ситуации. Вспомните - мы уже приехали в Австралию, все было спланировано, но практически в день начала «Гран-при» приняли решение об отмене гонки… Так что сейчас необходимо запастись терпением и ждать решений руководства «Формулы-1». Будем надеяться, что они смогут выстроить календарь таким образом, чтобы гонщикам не пришлось совершать сумасшедших перелетов, а акклиматизация не влияла на результат.

- Вы сейчас находитесь дома, в Монако. При этом «Гран-при Монако» отменили впервые с 1954 года! Это кажется невероятным событием в мире автогонок. Если вместо официального чемпионата будут проводиться виртуальные соревнования на Playstation, вы будете участвовать?

- Думаю, да. Нужно только будет заказать себе помощнее приставку и купить новую версию симулятора. Отмена «Гран-при Монако» говорит о масштабе ситуации, которая сложилась в этом году в мире. Сейчас остается только ждать официальных решений, потому что ничего еще не подтверждено. Надеюсь, мы сможем провести запланированные европейские этапы. Я слышал, что есть вероятность проведения двух подряд гонок на одной и той же трассе, но, опять-таки, эту информацию также никто пока не подтверждал. Сейчас хочется всем пожелать запастись терпением И самое главное, чтобы в это непростое время все были здоровы.

- В Монако также проходит «Гран-при» «Формулы-Е». Как относитесь к этому виду гонок?

- Я знаю многих сильных гонщиков оттуда, там интересный чемпионат. Единственное, конечно, звук машин очень непривычный. Но я ничего не имею против, это интересная идея, которая имеет право на жизнь.

- Если бы у вас была возможность изменить регламент» Формулы-1», что бы вы сделали?

- Что-нибудь, чтобы сократить дистанцию между командами, потому что в данный момент между топ-командами и теми, кто чуть медленнее, слишком большая разница в технической составляющей. Техника изменяет прижимную силу, а также то, как машина ведет себя на трассе. Я надеюсь, что когда-нибудь все «конюшни» будут иметь равные возможности в техническом плане, и гонки будут намного более зрелищными и интересными.

«ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАУЗЫ? ВЫСПАЛСЯ!»

- Успели ли вы провести все испытания на болиде этого года, и был ли он полностью готов к сезону?

- Да, мы успели провести все тесты, и это важно, потому что машина каждый год, пусть и немного, но меняется. Ее стараются сделать быстрее, уменьшить прижимную силу, улучшить поведение на трассе и найти наилучший баланс, поэтому мы экспериментировали с настройками и, в целом, остались довольны. Проблема в том, что нет понимания, на каком этапе подготовки мы сейчас находимся, потому что возможности опробовать машину в реальной гонке не было.

- На сайте Alpha Tauri есть музыкальные плейлисты пилотов: Пьера Гасли и ваш. Среди ваших песен есть и Боб Марли, и Avicii, но каким образом композиция Игоря Талькова «Летний дождь» попала в плейлист к человеку 1994 года рождения?

- Сколько себя помню, слушал песни по радио, в детстве кто-то включал эту музыку, и мне всегда нравился Игорь Тальков. У Владимира Кузьмина тоже есть хорошие старые песни. Мы почти два месяца сидели дома, поэтому было время послушать разной музыки.

- Как проводите карантин, что вы сделали за последний месяц из того, на что раньше не хватало времени?

- Выспался! Конечно, сначала было непривычно вернуться с потенциальной первой гонки. Я уже настраивал себя на насыщенный чемпионат, на ожесточенную борьбу, на длинные перелеты, а тут тебе говорят: «Иди домой и жди». Поэтому первые две недели потратил на то, чтобы привыкнуть к новому режиму. Потом уже стал находить возможность тренироваться, развлекать себя как-то: смотреть фильмы, читать книги и узнавать для себя что-то новое.

- Как проходят ваши тренировки? Есть какой-то постоянный план или объем упражнений, которые стараетесь выполнять?

- Всегда делаю пробежки - благо, здесь в течение всего карантина разрешено было бегать. Дома выполняю различные упражнения на эластику, стараюсь тренировать шею. Заказал себе различные гантели, поэтому получилось организовать дома неплохой спортзал, чтобы поддерживать себя в форме. Также наконец-то появилась возможность уделять больше времени занятиям на электрогитаре. Смотрю различные видео на YouTube, где профессионалы доступно все объясняют, поэтому за последние пару месяцев мне удалось серьезно продвинуться в этом и выучить множество новых песен.

«ПЕЛЬМЕНИ ИЛИ ПАСТА? ПЕЛЬМЕНИ!»

Под конец эфира Квят ответил на ряд коротких вопросов в жанре «или-или».

- Зеленка или йод?

- Зеленка.

- Дождь или жара?

- Сейчас хорошая погода, поэтому жара.

- Джеймс Хэтвилд или Оззи Осборн?

- Джеймс Хэтвилд.

- Больше кайфа от обгона по прямой или в повороте?

- В повороте.

- Пельмени или паста?

- Скучаю по пельменям сейчас, поэтому однозначно пельмени!

- Майк Тайсон или Мухаммед Али?

- Майк Тайсон.

- Что хуже: ляпнуть что-то не то в интервью или замешкаться во время питстопа?

- Мне кажется, хуже, конечно, второе, потому что там время очень ценно. В интервью, если ляпнуть что-то не то, люди поймут и могут даже подумать, что ты, наоборот, что-то умное сказал.

- Бесконечная зарядка в телефоне или нескончаемое топливо в автомобиле?

- Наверное, все-таки телефон. Мы уже привыкли к дозаправкам. С другой стороны, для экологии нескончаемое топливо будет, наверное, лучше.

- На всю жизнь отказаться от мяса или от сладкого?

- От сладкого!

- Если бы у вас был пульт от машины времени, вы бы выбрали перемотать назад или нажать паузу?

- Перемотать назад было бы интереснее, пауза сейчас уже была.