«Неплохо продвинулся в игре на электрогитаре». Даниил Квят – о карантине и предстоящих гонках - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 мая 2020 13:36Формула-1Велиев Эмиль

«Неплохо продвинулся в игре на электрогитаре». Даниил Квят – о карантине и предстоящих гонках

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят на российской странице «Ред Булл» в инстаграме провел прямой эфир, ответив на вопросы ведущего и болельщиков.

«ВОЗМОЖНО, БУДЕТ ДВЕ ГОНКИ НА ОДНОЙ ТРАССЕ»

- В 2020 году у вас произошел ребрендинг - Toro Rosso превратилась в Alpha Tauri. Хельмут Марко, консультант Red Bull Racing, сказал, что Alpha Tauri – это больше не младшая команда, а сестра Red Bull. Успели как-то ощутить это на себе?
- Скажу так - сейчас мы представляем бренд одежды, и это самое главное изменение. Презентация прошла очень ярко и насыщенно. Мы видим, что к команде возник очень большой интерес, поэтому такие сотрудничества представляют огромное значение.

- Первый этап «Формулы-1» по графику должен состояться 5 июля в Австрии. При этом планируется сжать календарь и сделать минимальные паузы между гонками. Повлияет ли это на результаты, и готовы ли вы к такому плотному графику?
- Будет интересно понаблюдать за тем, как будет развиваться чемпионат. Честно говоря, пока все складывается очень непредсказуемо, не было никаких официальных заявлений. Многое будет зависеть от ситуации в странах, которые будут принимать этапы. Возможно, часто придется действовать по ситуации. Вспомните - мы уже приехали в Австралию, все было спланировано, но практически в день начала «Гран-при» приняли решение об отмене гонки… Так что сейчас необходимо запастись терпением и ждать решений руководства «Формулы-1». Будем надеяться, что они смогут выстроить календарь таким образом, чтобы гонщикам не пришлось совершать сумасшедших перелетов, а акклиматизация не влияла на результат.

- Вы сейчас находитесь дома, в Монако. При этом «Гран-при Монако» отменили впервые с 1954 года! Это кажется невероятным событием в мире автогонок. Если вместо официального чемпионата будут проводиться виртуальные соревнования на Playstation, вы будете участвовать?
- Думаю, да. Нужно только будет заказать себе помощнее приставку и купить новую версию симулятора. Отмена «Гран-при Монако» говорит о масштабе ситуации, которая сложилась в этом году в мире. Сейчас остается только ждать официальных решений, потому что ничего еще не подтверждено. Надеюсь, мы сможем провести запланированные европейские этапы. Я слышал, что есть вероятность проведения двух подряд гонок на одной и той же трассе, но, опять-таки, эту информацию также никто пока не подтверждал. Сейчас хочется всем пожелать запастись терпением И самое главное, чтобы в это непростое время все были здоровы.

- В Монако также проходит «Гран-при» «Формулы-Е». Как относитесь к этому виду гонок?
- Я знаю многих сильных гонщиков оттуда, там интересный чемпионат. Единственное, конечно, звук машин очень непривычный. Но я ничего не имею против, это интересная идея, которая имеет право на жизнь.

- Если бы у вас была возможность изменить регламент» Формулы-1», что бы вы сделали?
- Что-нибудь, чтобы сократить дистанцию между командами, потому что в данный момент между топ-командами и теми, кто чуть медленнее, слишком большая разница в технической составляющей. Техника изменяет прижимную силу, а также то, как машина ведет себя на трассе. Я надеюсь, что когда-нибудь все «конюшни» будут иметь равные возможности в техническом плане, и гонки будут намного более зрелищными и интересными.

«ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАУЗЫ? ВЫСПАЛСЯ!»

3157350_1200px

- Успели ли вы провести все испытания на болиде этого года, и был ли он полностью готов к сезону?
- Да, мы успели провести все тесты, и это важно, потому что машина каждый год, пусть и немного, но меняется. Ее стараются сделать быстрее, уменьшить прижимную силу, улучшить поведение на трассе и найти наилучший баланс, поэтому мы экспериментировали с настройками и, в целом, остались довольны. Проблема в том, что нет понимания, на каком этапе подготовки мы сейчас находимся, потому что возможности опробовать машину в реальной гонке не было.

- На сайте Alpha Tauri есть музыкальные плейлисты пилотов: Пьера Гасли и ваш. Среди ваших песен есть и Боб Марли, и Avicii, но каким образом композиция Игоря Талькова «Летний дождь» попала в плейлист к человеку 1994 года рождения?
- Сколько себя помню, слушал песни по радио, в детстве кто-то включал эту музыку, и мне всегда нравился Игорь Тальков. У Владимира Кузьмина тоже есть хорошие старые песни. Мы почти два месяца сидели дома, поэтому было время послушать разной музыки.

- Как проводите карантин, что вы сделали за последний месяц из того, на что раньше не хватало времени?
- Выспался! Конечно, сначала было непривычно вернуться с потенциальной первой гонки. Я уже настраивал себя на насыщенный чемпионат, на ожесточенную борьбу, на длинные перелеты, а тут тебе говорят: «Иди домой и жди». Поэтому первые две недели потратил на то, чтобы привыкнуть к новому режиму. Потом уже стал находить возможность тренироваться, развлекать себя как-то: смотреть фильмы, читать книги и узнавать для себя что-то новое.

- Как проходят ваши тренировки? Есть какой-то постоянный план или объем упражнений, которые стараетесь выполнять?
- Всегда делаю пробежки - благо, здесь в течение всего карантина разрешено было бегать. Дома выполняю различные упражнения на эластику, стараюсь тренировать шею. Заказал себе различные гантели, поэтому получилось организовать дома неплохой спортзал, чтобы поддерживать себя в форме. Также наконец-то появилась возможность уделять больше времени занятиям на электрогитаре. Смотрю различные видео на YouTube, где профессионалы доступно все объясняют, поэтому за последние пару месяцев мне удалось серьезно продвинуться в этом и выучить множество новых песен.

«ПЕЛЬМЕНИ ИЛИ ПАСТА? ПЕЛЬМЕНИ!»

Под конец эфира Квят ответил на ряд коротких вопросов в жанре «или-или».

- Зеленка или йод?
- Зеленка.

- Дождь или жара?
- Сейчас хорошая погода, поэтому жара.

- Джеймс Хэтвилд или Оззи Осборн?
- Джеймс Хэтвилд.

- Больше кайфа от обгона по прямой или в повороте?
- В повороте.

- Пельмени или паста?
- Скучаю по пельменям сейчас, поэтому однозначно пельмени!

- Майк Тайсон или Мухаммед Али?
- Майк Тайсон.

- Что хуже: ляпнуть что-то не то в интервью или замешкаться во время питстопа?
- Мне кажется, хуже, конечно, второе, потому что там время очень ценно. В интервью, если ляпнуть что-то не то, люди поймут и могут даже подумать, что ты, наоборот, что-то умное сказал.

- Бесконечная зарядка в телефоне или нескончаемое топливо в автомобиле?
- Наверное, все-таки телефон. Мы уже привыкли к дозаправкам. С другой стороны, для экологии нескончаемое топливо будет, наверное, лучше.

- На всю жизнь отказаться от мяса или от сладкого?
- От сладкого!

- Если бы у вас был пульт от машины времени, вы бы выбрали перемотать назад или нажать паузу?
- Перемотать назад было бы интереснее, пауза сейчас уже была.

Гроза «Зенита» почти в «Ливерпуле», «Динамо» бьет рекорды натурализации Свежая порция новостей футбольного трансферного рынка, который не затихает во время пандемии. 04.05.2020 23:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Инс – о ситуации Погба: «МЮ» должен продать его, мы не хотим продолжения цирка Роман Орещук: Алексей Миранчук – в шорт-листе «Барселоны» Тренер «Аякса»: Мы не получали никаких предложений о трансфере Онаны
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года  «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20.  04.05.2020 16:37 Фигурное катание Тигай Лев
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
«Завис в Уфе у друзей, есть бильярд, баня – жить можно» Джонатан Гурейро – о карантине Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, рассказал, почему в Уфе ему комфортнее переживать карантин. 01.05.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав
«Дедушку» Хелминена задвинули в защиту, вспомнили Паладьева. А Гаденыша забыли ИИХФ продолжает составлять символические пятерки мечты сборных. Там много интересного и даже абсурдного. 04.05.2020 19:13 Хоккей Домрачев Владислав
«Овечкин сказал: Не переживай, мы все сделаем». Илья Самсонов – о выступлениях за «Вашингтон» Голкипер «Вашингтона» – о жизни в столице США, соперничестве с Холтби и помощи Овечкина с Ковальчуком. 04.05.2020 21:15 Хоккей Дехтярев Владимир
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
15:06 ММА Хабиб Нурмагомедов: Не таким мы себе представляли весенний май
14:44 Футбол Вадим Евсеев: К Филатову мог зайти любой игрок, даже дублер
14:28 Хоккей Куликов перешел в «Автомобилист»
14:08 ММА Отец Нурмагомедова доставлен в московскую больницу
13:56 ММА Тони Фергюсон: У Гэтжи крепкая голова, но ему предстоит тяжелый бой
13:34 Футбол СМИ: Чемпионат Германии возобновят 15 мая
13:15 Футбол Инс – о ситуации Погба: «МЮ» должен продать его, мы не хотим продолжения цирка
13:03 ММА UFC объявил о переносе турнира в Австралии
12:44 Футбол Роналду может пятый раз стать отцом
12:42 Футбол Роман Орещук: Алексей Миранчук – в шорт-листе «Барселоны»
12:26 Хоккей Форвард СКА Аалтонен продлил контракт с клубом
12:02 Футбол Геркус вспомнил о победе «Локомотива» в РПЛ: До сих пор мурашки по коже (видео)
11:53 ММА Президент UFC объяснил, почему сложно организовать реванш Нурмагомедов – Макгрегор
11:37 Футбол Андреас Гранквист: Переезжая в Краснодар, я не знал, чего ждать
11:16 Футбол Тренер «Аякса»: Мы не получали никаких предложений о трансфере Онаны
11:15 ММА Глава UFC заявил о баснословном богатстве Хабиба Нурмагомедова
10:56 Футбол Мостового и Карпина представили в образе «Битлз» (фото)
10:46 ММА Источник: UFC отменил турнир в Казахстане, где должен был драться Петр Ян
10:31 Футбол Русская жена бывшего итальянского легионера «Спартака»: Мое тело круче, чем до третьих родов
10:29 Хоккей Алексей Жамнов: «Спартак» стал сильнее, постараемся побороться за Кубок Гагарина
Exhibitions and car salons are transformed into isolators for the patients with coronavirus in Moscow
Гримасы коронавируса: за неделю в Башкирии стали чаще думать о жизни после пандемии
Ещё плюс 88 за сутки: коронавирус в Приморье продолжает атаковать население
В Омской области коронавирусом заразились еще 30 человек
В Тюменской области больных коронавирусом стало больше на 28 человек
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика