«Гран-при России» будет первым в сезоне со зрителями. По крайней мере, это реальный вариант - Советский спорт
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22 мая 2020 17:00Формула-1Мысин Николай

«Гран-при России» будет первым в сезоне со зрителями. По крайней мере, это реальный вариант

В «Формуле-1» готовятся начать сезон. Уже есть проект календаря. «Гран-при России» в Сочи состоится по плану – 25-27 сентября.  И может стать первым этапом со зрителями на трибунах.

ДЕСЯТЬ ГОНОК ПРОСТОЯ

Напомним – чемпионат должен был стартовать 13 марта, с пятничных практик на «Гран-при Австралии». Команды и пилоты уже приехали в Мельбурн, но провести уик-энд не смогли. Решение об отмене заездов и приостановке сезона (еще не начавшегося) приняли буквально накануне - в ночь четверга. Впоследствии стало известно об отменах и переносах еще целых девяти «Гран-при». Три из них точно не пройдут в этом году – Австралия, Монако и Франция. Остальные оставались под вопросом.

Тем не менее, уже месяц назад стало понятно, что бесконечно откладывать старт сезона не будут. Первая гонка состоится в Австрии, в Шпильберге, на родной трассе «Ред Булла» - в воскресенье, 5 июля. Причем, с высокой долей вероятности там же пройдет и вторая – неделей позже. Недавно ФИА опубликовала предварительный календарь. Незадолго до этого его же версию представил Motorsport, немного напугав российских поклонников автоспорта – в ней российский этап значился с пометкой «только «Формула-2». Мол, решение о проведении заездов первой «Формулы» будет приниматься отдельно. Но паниковать не пришлось – в официальном заявлении ФИА «Гран-при России» сохранился безо всяких особых отметок. И должен пройти в те же даты, что был заявлен изначально – 25-27 сентября.

Более того – это может быть первый этап, который состоится при зрителях. Летом в Европе трибуны будут пустыми. Но в Сочи, в конце сентября, организаторы планируют аншлаг – какой здесь всегда был и ранее. По крайней мере, об этом заявил промоутер «Гран-при России» Алексей Титов:

- Думаю, у нашей гонки есть все шансы стать первой, проведенной со зрителями. Хотя, конечно, нужно понимать, что ситуация с эпидемией сложная. И пока рано говорить о том, как все будет выглядеть через четыре месяца.

НАС ЖДЕТ 18 «ГРАН-ПРИ»?

Итак, что в принципе нас ждет в этом году? Предварительный календарь выглядит так (указаны дни гонок):

5 июля – Шпильберг (Австрия)

12 июля – Шпильберг (Австрия)

26 июля – Сильверстоун (Великобритания)

2 августа – Сильверстоун (Великобритания)

9 августа – Хунгароринг (Венгрия)

23 августа – Барселона (Испания)

30 августа – Спа (Бельгия)

6 сентября – Монца (Италия)

20 сентября – Баку (Азербайджан)

27 сентября – Сочи (Россия)

4 октября – Шанхай (Китай)

11 октября – Сузука (Япония)

25 октября – Остин (США)

1 ноября – Мехико (Мексика)

8 ноября – Сан-Пауло (Бразилия)

22 ноября – Сахир (Бахрейн)

6 декабря – Сахир (Бахрейн)

13 декабря – Яс-Марина (Абу-Даби)

Что мы видим? Основные тезисы:

1) всего в календаре – 18 этапов. Это на четыре меньше, чем изначальные 22 гонки, но разница несущественная. По идее, нас ждет насыщенный, напряженный и долгий сезон. Хотя многие и сомневаются, что ФИА удастся провести все намеченные гонки.

2) помимо упомянутых Австралии, Монако и Франции в календаре нет этапов в Канаде, Сингапуре и Голландии. В первых двух случаях возникли сложности с подготовкой треков. А организаторы «Гран-при Голландии» не в восторге от мысли, что помпезное возвращение этапа в календарь «Формулы-1» - первое с 1985 года – должно будет состояться без зрителей.

3) финальный уик-энд, намеченный в Абу-Даби, отодвинут на две недели – с 29 ноября на 13 декабря. То есть, де-факто, сезон продлится немногим дольше, чем было запланировано изначально. Что принципиально важно в плане отдыха команд и подготовки к новому сезону, сдвигать который пока не планируется.

4) в чемпионате не будет длительных перерывов, более двух недель между гонками. С другой стороны, спаренных уик-эндов (два в течение одной недели) тоже немного. Организаторы разумно рассудили, что свой летний отпуск команды и пилоты сполна отгуляли сейчас. Так что запаса сил должно хватить на такой график.

5) три автодрома примут по два «Гран-при» с недельным перерывом – «Ред Булл Ринг», «Сильверстоун» и «Сахир». Такого в «Формуле-1» не случалось…. В общем-то, никогда. При этом отдельно указано, что названия этапов в данном случае будут определены дополнительно. То есть, не факт, что нас ждет два «Гран-при Австрии» и два «Гран-при Бахрейна». Возможно, что-нибудь из них заменят на условное «Гран-при Европы» или «Гран-при Ближнего Востока». Посмотрим.

Впрочем, по последнему пункту есть еще ряд важных замечаний.

ГЕРМАНИЯ ВМЕСТО АНГЛИИ?

1

Первое и наиболее актуальное на данный момент – пока непонятно, состоится ли хоть один из британских «Гран-при» из двух намеченных. Составляя календарь, в ФИА руководствовались тем, что власти Великобритании специально для «Формулы-1» сделали исключение в правиле об обязательном 14-дневном карантине для всех иностранцев, пребывающих в страну. Однако позднее оно было отозвано. И в сложившейся ситуации команды, пилоты и прочий персонал, необходимый для проведения уик-энда, просто не сможет подготовиться к заездам. Впрочем, запасной вариант есть – готовность заменить «Сильверстоун» уже высказал… немецкий «Хоккенхаймринг». Это при том, что изначально «Гран-при Германии» вовсе не значился в календаре чемпионата. Тем не менее, немцы полны решимости принять в своих стенах «Формулу-1». Причем в том же формате двойного уик-энда. В настоящий момент ФИА изучает данный вопрос. И именно из-за него публикация окончательной версии европейской части сезона отложена до июня (хотя должна была выйти на днях).

Что касается гонок в Бахрейне, то первая из них – 22 ноября – также пока под вопросом. Изначально предполагалось, в этот день пройдет первый в истории «Гран-при Вьетнама» (он должен был состояться в начале апреля, был отложен, но не отменен). Впрочем, пока нет ясности, успеют ли в Ханое подготовиться к дебюту из-за всех ограничений и пауз, связанных с пандемией Covid-19. И также непонятно, смогут ли в Бахрейне потянуть два «Гран-при» подряд.

Так что изменения в графике возможны. И более того – наверняка они будут. Но почти уверенно можно сказать – чемпионат стартует в июле. И должен получиться интересным.

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