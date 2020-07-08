Он потерял отца из-за коронавируса, а теперь обгоняет Шумахера. Что мы знаем о Роберте Шварцмане

С этого момента начались прорывы в младших сериях. Оба гонщика брали бронзу в «Еврокубке Формулы Рено», потом – становились чемпионами в «Формуле-3» (в случае с Квятом это была GP3, но суть та же – серия просто сменила название). Правда, Даниил после того успеха в 2013 году сразу попал в «Формулу-1» – в «Торо Россо». Места для Шварцмана здесь пока не нашлось, так что нынешний сезон он проведет в «Формуле-2».

Весь путь Шварцмана в автоспорте очень напоминает ту дорогу, которую когда-то прошел Даниил Квят . Как и уфимец, Роберт еще в детстве отправился в Италию – развивать талант в местных картинговых чемпионатах. Потом заручился поддержкой спонсора из России (у Квята это был «Лукойл», у Роберта – SMP Racing). Затем, почти сразу же, вошел в молодежную программу топ-команды «Формулы-1» (Даниила пригласил «Ред Булл», Шварцмана – «Феррари»).

В итоге только на начальном этапе он вложил в сына более пяти миллионов евро. Причем с каждым годом траты только росли. В какой-то момент владельцам «Цветопторга» просто не стало бы хватать денег. Но талант Роберта заметили. И он попал под опеку серьезных гоночных программ.

– Если бы я изначально знал, какими тратами это все обернется, может, и не стал бы отдавать сына в картинг. Но когда понял весь масштаб расходов, отступать было поздно – у него слишком круто получалось, – рассказывал Михаил Шварцман в интервью «Форбс» несколько лет назад.

Роберт родился 16 сентября 1999 года в Санкт-Петербурге – сейчас ему 20 лет и он один из самых молодых участников «Формулы-2». Его отец Михаил и дед Роман Шварцманы еще в 90-е создали компанию «Цветоптторг», ставшую со временем одним из главных импортеров и продавцов цветов в Питере. Кто-то, заработав миллионы, тратит их на суперкары, виллы и яхты, но в данном случае почти все деньги уходили на одно – карьеру Роберта в автоспорте.

Но мало кто сомневается, что Роберт окажется в главной лиге в ближайшее время. Возможно – уже в будущем году.

АКАДЕМИЯ «ФЕРРАРИ»

Правда, для этого придется выдержать конкуренцию с другими очень сильными гонщиками из Академии «Феррари». Так же, кстати, было и у Квята – в то время именно молодежка «Ред Булл» считалась сильнейшей в мире автоспорта. Помимо Даниила из нее в «Формулу-1» пришли Карлос Сайнс, Пьер Гасли, до них – Жан-Эрик Вернь и Даниэль Риккардо, еще чуть ранее – Себастьян Феттель. И это мы еще выносим за скобки Ферстаппена – Макса, все-таки, подписали уже как готового топ-проспекта, и почти сразу же забрали в «Формулу-1», а не вели по младшим лигам с самого юного возраста.

Сейчас от былой славы Red Bull Junior Team остались лишь воспоминания. Ее главные лица – индус Джехан Дарувала и японец Юки Цунода – провально начали сезон в «Формуле-2». А у «Феррари» в этой лиге – сразу пять отличнейших гонщиков, каждый из которых будет бороться за титул! Это новозеландец Маркус Армстронг, британец Каллум Айллот, француз Джулиано Алези (сын экс-пилота «Феррари» Жана Алези), Шварцман и, конечно, Мик Шумахер – сын Михаэля Шумахера. Именно последнего называют главным соперником Роберта в борьбе за место в «Формуле-1». Во-первых – из-за громкой фамилии. А во-вторых – оба гоняются в одной команде, в Prema. По факту же Мик – пока отстающий во всей этой потенциально звездой компании. По итогам первого уик-энда из двух гонок лидируют в чемпионате Айллот и Шварцман. Армстронг должен был войти в топ-3, но после второго места в первой гонке он сошел в спринте из-за поломки машины. Так же, как и Алези, который в первом заезде прорвался из хвоста пелотона аж на седьмую позицию. А вот Шумахер, претендуя в субботу на подиум, сам себе все запорол, вылетев с трассы и откатившись во второй десяток. Причем эта ошибка – не первая подобная для Мика. Стабильности ему не хватает. Это при том, что, в отличие от остальных, он выступает в этой серии уже второй год! То есть, обязан был набраться опыта.

В ЧЕМ СИЛА ШВАРЦМАНА?

– Моя главная задача – ехать стабильно, спокойно и набирать очки в каждой гонке. По ходу сезона я начну прибавлять и результаты улучшатся. А баллы, которые заработаю в самом начале, могут сыграть очень важную роль. В конце концов, моя главная цель – это титул, – рассказывал Роберт зимой.

Как сказал – так и сделал! Две первые гонки в Австрии Шварцман провел именно так, как задумывал – ровно, стабильно, без ошибок. Он мог атаковать, как Шумахер, стараясь подняться повыше. Мог действовать импульсивно, безрассудно, поддавшись эмоциям и азарту. Но предпочел довольствоваться тем, что имеет. При этом – выдерживая солидный темп. Итог – третье место в субботу и четвертое – в воскресенье, а вместе с ними – вторая позиция в общем зачете.

Именно в таком стиле он выиграл в прошлом году чемпионат «Формулы-3». У Роберта было «всего» три победы и две поул-позиции. Но он почти не ошибался, ровно провел весь сезон, стабильно заезжал на подиум (аж десять раз) и в итоге с запасом обошел конкурентов – Армстронг и Дарувала отстали от него на 50 с лишним очков!

Шварцман – не по годам рассудительный парень, не склонный к ненужному риску, который при этом всегда быстро учится и извлекает пользу из любой ситуации. Именно эта зрелость особо ценится в высших лигах, включая «Формулу-1». Сама по себе скорость мало что значит, если ты часто разбиваешь машину и теряешь позиции в необоснованных «схватках».

И да – со скоростью у Роберта тоже полный порядок. Просто в отличие от многих прочих талантливых юных гонщиков, он умеет грамотно ей распоряжаться. Это именно то, чего пока так сильно не хватает Шумахеру.

ЦЕЛЬ – «АЛЬФА РОМЕО»

В апреле Роберт должен был дебютировать в «Формуле-2», но пандемия коронавируса отняла у него не только несколько месяцев гонок. Она отняла значительно больше – три месяца назад из-за этой болезни скончался Михаил Шварцман. Ему было всего 52 года.

Отец пилота вкладывал в сына не только деньги. Он вкладывал душу. Шварцман-старший не пропустил ни одной гонки Роберта за 11 лет. И мечтал об одном – когда-нибудь увидеть, как его мальчик стартует в «Формуле-1».

– Нашей семье пришлось непросто в последнее время. Я стал президентом «Цветопторга», вынужден вникать в этот бизнес. Но моя главная цель – добиться успеха в «Формуле». И я буду стараться сделать все, чтобы осуществить папину мечту, – рассказывал Роберт.

Мик Шумахер, наверное, тоже думает об отце. Который вряд ли способен сейчас осознать в полной мере все те успехи, которых добивается его сын. Но он, по крайней мере, жив. И может наблюдать за Миком.

– Решение о составе пилотов «Альфа Ромео» на будущий год примем не раньше октября, – рассказал шеф команды Фредерик Вассер. Именно в этой «конюшне» – по сути, фарм-клубе «Феррари» – видимо и начнут карьеру в высшей лиге Шумахер и Шварцман. Или кто-то еще из других протеже «Скудерии». Определяющим станет нынешний год. И пока что у Роберта – наилучшие шансы на первую «Формулу».

Как он сумеет их развить, узнаем уже в этот уик-энд. Там же, в Австрии. В рамках «Гран-при Штирии».