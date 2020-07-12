Квят – выше Феттеля в чемпионате. Итоги «Гран-при Штирии»

Этот уик-энд и так вошел в историю. Два «формульных» этапа в один год в одной стране – такое случалось. Но два этапа на одной трассе, да еще и подряд – подобного не было. В этом сезоне еще будет – например, в Сильверстоуне. Но в будущем такого, надеемся, не случится. И сам «Гран-при Штирии» - такое название выбрали в честь региона Австрии, где находится трек «Ред Булл Ринг» - похоже, состоялся первый и последний раз в истории.

Возьмет ли дубль «Мерседес» - безусловный фаворит чемпионата, лишившийся двойного успеха неделю назад из-за ошибок Льюиса Хэмилтона? Сумеет ли прибавить «Феррари», которая смотрелась очень бледно по ходу первого уик-энда, а подиум Шарля Леклера стал лишь приятной неожиданностью? Удержит ли свои позиции «Макларен», оформивший заявку на топ-3? Как выступит «Рейсинг Пойнт», или иначе «розовый Мерседес» (команда использует шасси «Мерседеса» образца конца прошло года)? По чистому темпу и скорости они смотрелись впечатляюще! И, наконец, наберет ли очки Даниил Квят, которому первую гонку испортила неудачная атака на Эстебана Окона?

Но все-таки болельщиков волновала борьба, а не такие околоспортивные истории. Дождь, пролившийся в Шпильберге в субботу, внес серьезное разнообразие – была отменена третья практика, квалификация состоялась с задержкой, да и прошла по необычному сценарию. Скажем, Серхио Перес, в одной из пятничных тренировок показавший аж лучшее время, не вышел даже во второй сегмент! И это был удар по «розовому Мерседесу». Не порадовал и Даниил Квят, оставшийся только 14-м. Одну его попытку ему испортил Шарль Леклер, за что потом был наказан штрафом в три стартовых позиции. Но и сам россиянин имел много возможностей улучшить свой результат. Ни одной не воспользовался – помешали ошибки. Тогда как Пьер Гасли – его напарник по команде – вышел в финал и стал там 7-м. Сам Квят остался 14-м (но стартовал 13-м из-за наказания Леклера).

«АЛЬФА ТАУРИ» ЛУЧШЕ «ФЕРРАРИ»?

В воскресенье дождя уже не было, заминок, пауз, остановок – тоже. Но гонка выдалась на славу!

Обгоны? Были. Аварии? Куда без них! Как насчет упомянутых интриг? Ну, если коротко, то вот по пунктам:

- «Мерседес» сделал дубль. Вообще без проблем! Льюис Хэмилтон извлек уроки из ошибок, смотрелся стабильно, уверенно. Взял поул-позицию с фантастическим быстрым кругом и спокойно контролировал гонку. Добыв, в итоге, 85-ю победу – до рекорда Михаэля Шумахера (91) осталось чуть-чуть. Валттери Боттас в квалификации оказался слабее и напарника, и Ферстаппена с Сайнсом, но в гоночном режиме спокойно деклассировал обоих (за счет болида, а не только мастерства) и приехал вторым. Что помогло ему остаться лидером в чемпионате. Посмотрим, надолго ли…

- «Рейсинг Пойнт» действительно может лететь! Провал в квалификации был исправлен сполна. Серхио Перес прорвался на 5-е место (с 17-й позиции на старте!). Мог подняться и выше, опередив Алекса Албона – но допустил ошибку и контакт с «Ред Буллом», сломал переднее антикрыло, серьезно потерял в скорости и на финишном круге, в последнем-препоследнем повороте пропустил вперед Норриса. Стролл стал седьмым. Похоже, «розовый Мерседес» - это действительно сильно!

- «Макларен» удивил в квалификации, где Сайнс стал третьим, Норрис – шестым. Но в гонке темп был существенно ниже. И лишь отличный пилотаж Ландо позволил ему вновь пробиться в топ-5, а лишний пит-стоп Карлоса принес ему очко за лучший круг ближе к финишу. Пока команда из Уокинга – вторая в Кубке конструкторов. Не факт, что удержится под напором «Ред Булл». Но в целом смотрится очень солидно!

- «Феррари»… Ах, это боль поклонников «Скудерии». Мало того, что темп ни на чуточку не возрос по сравнению с первым уик-эндом (а нам ведь обещали обновления машин!). Мало того, что в квалификации Леклер не вышел в финал, а Феттель стал только 10-м (вы понимаете всю глубину падения легендарной «конюшни»?). Так еще в гонке пилоты напортачили, столкнувшись в первом повороте! Причем, на удивление, был виноват не Себ, а Шарль – не рассчитал маневр и врезался в напарника, по сути вызвав обоюдный сход. Потом, конечно, извинился. Признал вину. Долго каялся… Но легче фанатам не стало. «Феррари» - в жутком кризисе. Сложно представить, что должно случиться, чтобы команда смогла спасти сезон.

- И насчет Квята… Даниил удивил! Сначала – неприятно, своим выступлением в квалификации. Потом – со знаком «плюс». Уверенный темп в гонке, хорошая работа с шинами, безошибочный пилотаж помогли россиянину пробиться в топ-10. Тогда как Пьер Гасли откатился в конец. Итог – 1 очко, первое в сезоне для уфимца. И 14-е место в зачете пилотов – на позицию выше, чем Феттель! Звучит красиво, но… Мы понимаем, в чем тут главная причина. И, к сожалению, она не в уровне команды «Альфа Таури». И не в подвигах Квята. А в провале «Феррари».

Сезон же набирает обороты! Третья гонка – уже совсем скоро. В этот уик-энд. Теперь уже в Венгрии, а не в Австрии.

СТАТИСТИКА

Гран-при Штирии. Шпильберг (Австрия)

Гонка. 1. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1:22.50,683. 2. Боттас (Финляндия, «Мерседес») – отставание 13,719. 3. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 33,698. 4. Албон (Таиланд, «Ред Булл») – 44,400. 5. Норрис (Великобритания, «Макларен») – 1.01,470. 6. Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – 1.02,387. 7. Стролл (Канада. «Рейсинг Пойнт») – 1.02,453. 8. Риккардо (Австралия, «Рено») – 1.02,453. 9. Сайнс (Испания, «Макларен») – 1 круг. 10. Квят (Россия, «Альфа Таури») - 1 круг… 15. Гасли (Франция, «Альфа Таури») – 1 круг.

Лучший круг: Карлос Сайнс – 1.05, 619.

Чемпионат мира. 1. Боттас – 43 очка. 2. Хэмилтон – 37. 3. Норрис – 22. 4. Леклер (Монако, «Феррари») – 18. 5. Перес – 18. 6. Ферстаппен – 15. 7. Сайнс – 13. 8. Албон – 12. 9. Стролл – 8. 10. Гасли – 6. 11. Риккардо – 4. 12. Окон (Франция, «Рено») – 4. 13. Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») – 2. 14. Квят – 1. 15. Феттель (Германия, «Феррари») – 1.

Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» - 80. 2. «Макларен» - 35. 3. «Ред Булл» - 27. 4. «Рейсинг Пойнт» - 26. 5. «Феррари» - 19. 6. «Рено» - 8. 7. «Альфа Таури» - 7. 8. «Альфа Ромео» - 2.

Примечание. При равенстве очков учитываются лучшие места пилотов в гонках.