Последняя жертва «Формулы-1». Пять лет назад умер Жюль Бьянки

С детства Жюль бы вовлечен в автоспорт – наверное, в такой семье у него просто не было выбора! Начав с побед во французских чемпионатах по картингу, Бьянки позже вошел в программу поддержки «Феррари». В 2009-м году он выиграл Евросерию «Формулы-3», в 2011-м стал третьим в GP2 (ныне – «Формула-2»), уступив лишь Роману Грожану и итальянцу Люке Филиппи . В 2012-м – взял вице-чемпионство в «Мировой серии Рено». В самой «Феррари» он значился тест-пилотом, и итальянская команда успела убедиться в перспективах молодого француза. Так что старательно искала ему место в «Формуле-1». И нашла – в составе российской «Маруси».

Жюль Бьянки родился 3 августа 1989 года в Ницце. Его дед – Мауро Бьянки – в 60-е трижды выигрывал чемпионат мира в классе GT и выступил в трех гонках «Формулы-1», правда – в незачетных. Двоюродный дед – Люсьен Бьянки – побеждал в «24 часах Ле-Мана» и провел 19 «Гран-при» в первой «Формуле», попав даже на подиум в Монако-1968 (тогда стал третьим).

В какой-то момент мы уверовали – «Формула-1» дошла до того уровня, когда жизни пилотов уже ничего не грозит. Но мы жестоко ошибались…

Во второй половине 90-х и на протяжении всех «нулевых» трагедий уже не случались. Тяжелые аварии были. Травмы – тоже. Мика Хаккинен впадал в кому после «Гран-при Австралии»-1995, Михаэль Шумахер сломал ноги в Великобритании-1999, Фелипе Масса чуть не лишился глаза в Венгрии-2009. Но, к счастью, именно смертей не было.

За 70 лет своей истории «Формула-1» унесла жизни 47 гонщиков. Из них 33 погибли именно в рамках «Гран-при» – на тренировках, в квалификациях и гонках (остальные – во время тестов или во внезачетных заездах). Безопасность всегда была приоритетом организаторов главной гоночной серии. Тем более, что смерть подстерегала не только пилотов, но и других людей на трассе – механиков, маршалов, даже зрителей. С развитием технологий принимались все новые меры, которые были призваны ограничить возможный ущерб. И это приносило результат. Если в 50-е на трассах «Формулы-12 погибло 18 гонщиков, в 60-е – 14, то в 70-е – уже 10, в 80-е – четверо, в 90-е – двое. И тот черный уик-энд в Имоле (29 апреля – 1 мая 1994 года), унесший жизни Айртона Сенны и Роланда Ратценбергера (а также едва не забравший жизнь Рубенса Баррикелло – он тоже разбился в чудовищной аварии во время практики, но был спасен врачами) долгое время оставался последним смертельным «Гран-при».

В 2013-м Жюль дебютировал в чемпионате.

«Маруся» была одной из двух команд, прозябавших в конце пелотона – вместе с «Катерхэмом». Попасть с ней в очки было меньше шансов, чем сейчас попасть в очки с «Уильямсом». Тем не менее, даже не слабой машине Бьянки не раз приятно удивлял. Он мог уверенно бороться в середине второго десятка, почти не допускал ошибок, а за счет 13-го места в Малайзии в итоговом зачете опередил не только Шарля Пика (напарника по «конюшне»), но и обоих гонщиков «Катерхэма». В сезоне-2014 Жюль и вовсе совершил «невозможное» – попал в очки «Гран-при Монако», заняв 9-е место! Эти очки так и остались единственными в недолгой истории команды «Маруся».

Бьянки стали считать одним из самых перспективных пилотов. В «Феррари» не скрывали планов, что хотят когда-нибудь позвать его в состав. Возможно, Жюля ждал путь Шарля Леклера – его близкого друга детства. Семьи пилотов были в близких отношениях, а сам Бьянки даже стал монегаску крестным отцом. Но громким успехам не суждено было случиться.

Все рухнуло 5 октября 2014 года.

РОКОВАЯ АВАРИЯ

«Сузука» и так считается опасной, сложной трассой. А уж когда там еще идет дождь… «Гран-при Японии» прошел в сложных условиях, аварий и вылетов было не избежать. Одну из ошибок допустил немец Адриан Сутиль на «Заубере» – не удержал машину на мокром асфальте, вылетел в гравий и разбил машину. Судьи вывесили желтые флаги, призвав пилотов снизить скорость и запретив обгоны. К разбитому «Зауберу» отправился трактор – для эвакуации.

И именно в этот момент «Маруся» Бьянки тоже лишилась управления. Жюль отправился тем же курсом, что и раньше Сутиль. С одним, трагическим отличием – вместо барьера безопасности он врезался в противовес трактора. На вопрос с мостика команды «Ты в порядке?» парень уже не ответил.

Позднее комиссия ФИА установит – француз вылетел с трассы на скорости 213 км/ч. В момент столкновения она составила 126 км/ч. Удар в противовес пришелся прямо на шлем гонщика, пиковая перегрузка превысила 250g (!). Медики быстро достали пилота и отправили в госпиталь на машине – из-за дождя полеты вертолета были запрещены. Там у французского гонщика диагностировали тяжелую травму головы, тут же была проведена операция по удалению гематомы головного мозга, а сам Бьянки впал в кому.

Он так из нее и не вышел.

Чуть позже, когда состояние стабилизировалось, Жюля перевезли в родную Ниццу. Но шансов на то, что гонщик очнется, уже не оставалось. 17 июля 2015 года врачи констатировали смерть. Бьянки было 25 лет.

ПАМЯТЬ О ЖЮЛЕ

Спустя несколько дней начался «Гран-при Венгрии». Там состоялась трогательная церемония с участием членов семьи Жюля и всех пилотов чемпионата мира. Победивший в гонке Себастьян Феттель и ставший вторым Даниил Квят посвятили свои успехи Бьянки. Француз стал первым за 21 год пилотом, который погиб в аварии в заезде «Формулы-1».

Виновных в инциденте называть не стали. Официальное заключение – совокупность трагических факторов. Мог ли сам Жюль избежать аварии? В теории – да. Считается, что он недостаточно снизил скорость в режиме двойных желтых флагов, и поэтому вылетел с трассы. Но в правилах не было прописано, как именно гонщик обязан замедлиться. По сути, это остается на его усмотрение. А у пилотов одна цель – ехать как можно быстрее. Как можно винить Жюля, что он продолжал жать на газ?

Именно авария Бьянки позднее привела к тому, что на болидах «Формулы-1» (да и во всех младших сериях) появилась система Halo. Она призвана дополнительно защищать голову гонщиков при подобных авариях. Правда, компьютерные симуляции показали – даже будь эта система тогда на машине «Маруси», то Жюля бы она не спасла. Слишком жестким получился удар 700-килограммового болида с 6-тонным трактором на скорости 126 км/ч.

И все это говорит об одном – как бы ни развивались технологии, какие бы меры не принимались, а смерть продолжает идти с пилотами рядом. И рано или поздно трагедия может случиться опять – в силу очередного стечения обстоятельств. Мы можем лишь надеяться, что этого не будет.