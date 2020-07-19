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До Шумахера – всего 5 побед. Льюис Хэмилтон выиграл 86-ю гонку в карьере
19 июля 19:09
автор: Николай Мысин

До Шумахера – всего 5 побед. Льюис Хэмилтон выиграл 86-ю гонку в карьере

Шестикратный чемпион мира уверенно победил на «Гран-при Венгрии» и вышел в лидеры общего зачета. Даниил Квят финишировал 12-м.

ОСЕЧКА БОТТАСА, ПОБЕДА ЛЬЮСА

За несколько кругов до финиша - борьба колесо в колесо, болиды входят в повороты бок о бок на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга… И «Макларен» все-таки опережает «Феррари», после чего уносится вперед! К победе? К подиуму? Как бы не так.

Только к 10 месту.

Да, «Формула-1» нынче не та, что была еще лет 10 назад. «Макларен» давно выпал из лидеров. По первым гонкам этого сезона нам показалось, что вернулся, но «Гран-при Венгрии» все отыграл назад. «Феррари» же давно не борется за титул (по крайней мере, всерьез), а в этом году внезапно резко деградировала – и опустилась ближе к середине пелотона. В итоге поединок Карлоса Сайнса и Шарля Леклера, описанный выше (кстати – будущие напарники по «Скудерии») был только за 1 очко. А не за яркую победу, как когда-то – во времена Шумахера и Хаккинена или Райкконена и Алонсо. С этим приходится как-то мириться.

На фоне гонок младший серий – с насыщенной борьбой, с целыми сериями обгонов, причем не только в хвосте пелотона, но и в числе лидеров – заезд «Формулы-1» на «Хунгароринге» смотрелся бледно. Это в «Формуле-3» Александр Смоляр прорвался с 27-й позиции на 7-ю. А в «Формуле-2» итальянец Люка Гьотто, рискнувший обойтись без пит-стопа (в спринте Ф2 это дозволено правилами) сумел сберечь покрышки и сохранить первое место, хотя судьба победы решалась в заключительном повороте. В главном заездке воскресенья (да и всего уик-энда) ничего этого не было. Кто выиграет гонку, стало понятно сразу после старта. Льюис Хэмилтон в принципе был в свое лиге. Переписав свою и так феноменальную статистику. Теперь у шестикратного чемпиона – 90 поул-позиций и 86 побед (рекорд Михаэля Шумахера – 91 – все ближе и ближе)! Плюс – лидерство в текущем сезоне. Которое, похоже, у него никто не отнимет.

Валттери Боттас испортил гонку сам себе. Дернулся до того, как погасли огни светофора. Тут же затормозил, чтобы не схлопотать штраф за фальстарт. И в результате подобной заминки провалился в конец первой десятки. Потом, конечно, отыграл почти все. Финишировал третьим. Но лидерство в чемпионате потерял. И вряд ли в «Мерседесе» захотят помочь финну вернуть его в будущем. А с учетом подавляющего преимущества этой команды, можно почти не сомневаться – Хэмилтон будет семикратным чемпионом. Уже этой осенью.

ПРОРЫВ ФЕРСТАППЕНА, ПОДВИГ КВЯТА

Впрочем, нельзя сказать, что гонка получилась унылой. Как разбить свой болид по дороге на старт, а после прорваться с седьмого места на второе? Обратитесь за мастер-классом к Максу Ферстаппену! Голландец не удержал свой «Ред Булл» на трассе прямо во время установочного круга – по дороге от пит-лейна к стартовой прямой. В итоге повредил подвеску и лишился переднего антикрыла. К чести механиков «Быков», они успели все исправить за 15 минут. Ферстаппен все же стартовал с седьмого места. Сразу прорвался в топ-3. После вышел на вторую позицию. И ближе к финишу мастерски удерживал более быстрого Боттаса.

Причиной вылета Макса стал дождь, прошедший в Будапеште и окрестностях. Но перед стартом он стих. Синоптики обещали, что может возобновиться – прямо по ходу заезда. Это могло заметно повлиять на гонку, внеся в нее разнообразие. Но… не случилось. Хотя и так мокрый асфальт сыграл свою роль – не только в смысле вылета Ферстаппена. Пилоты изначально обулись в дождевые покрышки. Но быстро поняли – можно ставить слики. Даниил Квят просил об этом у команды уже в момент прогревочного круга. Но в «Альфа Таури» на такой ход не решились. Зато решились в «Хаасе». И что? Риск оправдался! Ведь основная масса гонщиков тоже отправилась на пит-лейн – но уже после старта. А Кевин Магнуссен и Роман Грожан уже переобулись, что сэкономило им кучу времени. Потом долго держались в топ-10. Француз из нее все же выпал. А датчанин остался девятым! Что при любых других раскладах было просто немыслимо – с учетом скорости «Хааса».

Глядя на то, как героически справляется Квят на 12-м месте, удерживая позади «Макларен» Ландо Норриса и «Рено» Эстебана Окона, оставалось только гадать – как высоко мог оказаться Даниил, если бы к нему прислушались в команде? А так уфимец провел очень сильную гонку (его напарник Пьер Гасли ехал значительно медленнее, а после и вовсе сошел – из-за проблем с мотором). Но все равно остался без очков.

источник: «Советский спорт»
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