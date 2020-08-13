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Ферстаппену – вновь обогнать «Мерседесы». Феттелю – помириться с «Феррари»
13 августа 19:00
автор: Николай Мысин

Ферстаппену – вновь обогнать «Мерседесы». Феттелю – помириться с «Феррари»

Список главных задач для пилотов на предстоящем «Гран-при Испании», который пройдет в Барселоне.

ФЕРСТАППЕНУ – РАЗВИТЬ УСПЕХ

Мы с каждой гонкой ближе к «Мерседесу», а Макс ни в чем не уступает Хэмилтону. Чемпионат еще не закончен – у нас есть шанс на титул, и мы попробуем его использовать!

Это не дословная цитата, но суть высказываний боссов «Ред Булла» после победы Ферстаппена в «Гран-при 70-летия». Голландец все еще способен стать самым юным чемпионом в истории «Формулы», а итог гонки в Сильверстоуне показал – у него все для этого есть. По чистой скорости «Мерседесы», конечно, пока впереди. Но не так уж значительно, как мы думали. С «Гран-при Бельгии» всем запретят использовать «режим вечеринки» – включать в квалификациях повышенную мощность мотора, которая дает столь большое преимущество немецкой команде. Так что и биться за поул-позиции что Хэмилтону, что Валттери Боттасу станет сложнее. А в гоночном режиме «Быки» уже к ним близки. Особенно – на трассах, где быстро «уходит» резина. Именно лучшая работа с покрышками во многом помогла Ферстаппену выиграть в прошлое воскресенье. А сложный и коварный трек в Барселоне тоже сулит крутое испытание для шин. Голландец должен использовать этот фактор. Должен вновь действовать рискованно, но эффективно. Развить успех, достигнутый в Англии. И там кто знает, как все повернется? Возможно, мы действительно поторопились отдать Льюису седьмой титул.

КВЯТУ – ОПЕРЕДИТЬ ГАСЛИ В КВАЛИФИКАЦИИ

Единственный российский гонщик решил массу проблем, но с одной – очень важной! – не справился. Пока он сильно уступает напарнику в квалификациях. Настолько, что это выглядит неприлично. 5:0 в пользу Гасли – разгромный счет. Причем речь ведь идет не о разнице в одну-две позиции. Квят часто не выходит из первого сегмента, тогда как Пьер доходит до финала! В «Гран-при 70-летия» Даниил стартовал 16-м, француз – седьмым. Это слишком серьезный разрыв.

И списать его на невезение, проблемы с траффиком в быстрых попытках, не лучшие настройки или другие мелочи уже не выходит.

В гонках Квят выглядит лучше партнера. В прошлое воскресение он смог набрать очки, опередив Гасли – при том, что тот начинал гонку на девять мест выше! Только представьте, чего бы смог добиться Даниил, будь он на старте в топ-10, а не пятым с конца. Квят все это прекрасно понимает. И ищет варианты, чтобы исправить ситуации. Будем надеяться, что он их найдет. Уже в этот уик-энд. В Барселоне.

ФЕТТЕЛЮ – ПОЛАДИТЬ С «ФЕРРАРИ»

Да, Себастьян уходит. Да, расставание с «Феррари» неизбежно. Но ведь прощаться можно и красиво! Пока же в отношениях Феттеля со «Скудерией» полный швах. Себ даже не скрывает раздражения. Открыто костерит командный мостик за ошибки и промахи с тактикой. И, кстати, по делу. Тогда как Шарль Леклер, вопреки всем проблемам «конюшни», уже сумел два раза пробиться на подиум, на машине Феттеля то интеркуллер откажет, то педали никак не прикрепят, то со стратегией начудят, дав ему жесткие покрышки лишь на десять кругов (как это было в пошлое воскресенье), лишив четырехкратного чемпиона возможности пробиться в очки. Немец теперь игнорирует даже шефа «Скудерии» Маттиа Бинотто – не отвечает итальянцу по радио. И все это, конечно, печально. Но обратимо. В «Феррари» обещают исправиться. И в Барселоне Себастьяну дадут новый болид. Возможно, он поедет лучше. Если, конечно, сам Феттель прекратит ошибаться (он тоже не безгрешен).

Может, «Скудерия» в любом случае не участвует в битве за титул. Но все же легендарная команда должна смотреться достойно. В том числе – в плане отношений с гонщиком, который ее покидает.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА

Пятница, 14 августа
13.00 (мск) – 1-я практика
17.00 – 2-я практика

Суббота, 15 августа
14.00 – 3-я практика
17.00 – квалификация

Воскресенье, 16 августа
17.00 гонка

источник: «Советский спорт»
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Список главных задач для пилотов на предстоящем «Гран-при Испании», который пройдет в Барселоне.
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