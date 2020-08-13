Ферстаппену – вновь обогнать «Мерседесы». Феттелю – помириться с «Феррари»

ФЕРСТАППЕНУ – РАЗВИТЬ УСПЕХ

– Мы с каждой гонкой ближе к «Мерседесу», а Макс ни в чем не уступает Хэмилтону. Чемпионат еще не закончен – у нас есть шанс на титул, и мы попробуем его использовать!

Это не дословная цитата, но суть высказываний боссов «Ред Булла» после победы Ферстаппена в «Гран-при 70-летия». Голландец все еще способен стать самым юным чемпионом в истории «Формулы», а итог гонки в Сильверстоуне показал – у него все для этого есть. По чистой скорости «Мерседесы», конечно, пока впереди. Но не так уж значительно, как мы думали. С «Гран-при Бельгии» всем запретят использовать «режим вечеринки» – включать в квалификациях повышенную мощность мотора, которая дает столь большое преимущество немецкой команде. Так что и биться за поул-позиции что Хэмилтону, что Валттери Боттасу станет сложнее. А в гоночном режиме «Быки» уже к ним близки. Особенно – на трассах, где быстро «уходит» резина. Именно лучшая работа с покрышками во многом помогла Ферстаппену выиграть в прошлое воскресенье. А сложный и коварный трек в Барселоне тоже сулит крутое испытание для шин. Голландец должен использовать этот фактор. Должен вновь действовать рискованно, но эффективно. Развить успех, достигнутый в Англии. И там кто знает, как все повернется? Возможно, мы действительно поторопились отдать Льюису седьмой титул.

КВЯТУ – ОПЕРЕДИТЬ ГАСЛИ В КВАЛИФИКАЦИИ

Единственный российский гонщик решил массу проблем, но с одной – очень важной! – не справился. Пока он сильно уступает напарнику в квалификациях. Настолько, что это выглядит неприлично. 5:0 в пользу Гасли – разгромный счет. Причем речь ведь идет не о разнице в одну-две позиции. Квят часто не выходит из первого сегмента, тогда как Пьер доходит до финала! В «Гран-при 70-летия» Даниил стартовал 16-м, француз – седьмым. Это слишком серьезный разрыв.

И списать его на невезение, проблемы с траффиком в быстрых попытках, не лучшие настройки или другие мелочи уже не выходит.

В гонках Квят выглядит лучше партнера. В прошлое воскресение он смог набрать очки, опередив Гасли – при том, что тот начинал гонку на девять мест выше! Только представьте, чего бы смог добиться Даниил, будь он на старте в топ-10, а не пятым с конца. Квят все это прекрасно понимает. И ищет варианты, чтобы исправить ситуации. Будем надеяться, что он их найдет. Уже в этот уик-энд. В Барселоне.