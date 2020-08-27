Прибавит ли Квят после критики? Анонс «Гран-при Бельгии»

Конечно, когда на кону – место в истории и повторение рекордов Шумахера (91 победа и 7 титулов), то Льюису не до подобных жестов. Хотя вдруг он еще передумает? Зря, что ли, так активно борется против расовой несправедливости? Не все же постами в соцсетях ограничиваться!

Как сильно этому движению помогает вставание пилотов на одно колено перед каждым стартом он пояснять не стал.

- Я с уважением отношусь к реакции американских спортсменов, но мы находимся в Европе. И вряд ли можем отсюда что-нибудь изменить. Не понимаю, как отмена «Гран-при Бельгии» поможет движению за права темнокожих, - рассудил англичанин.

Инцидент в Висконсине, где в воскресенье полицейские расстреляли темнокожего Джейкоба Блейка (он жив, но парализован), привел к новой серии протестов в рамках движения BLM. Итог – в среду и четверг не состоялись несколько матчей в главных американских лигах (НБА, МЛБ, МЛС), плюс встал на паузу крупный теннисный турнир в Нью-Йорке. Причина известна – спортсмены (в большинстве своем темнокожие) таким образом решили выразить свое негодование. Естественно, фанаты всего мира призадумались – а как отреагирует на случившееся главный борец за права темнокожих из «Формулы-1»?

Тем более, потенциальный отказ Хэмилтона от участия в «Гран-при Бельгии» существенно повысил бы интригу. И в этой гонке, да и в сезоне в целом.

ПОЙДЕТ ЛИ ДОЖДЬ?

Если серьезно – конечно, Льюис не снимется. Так что главный фаворит очевиден. Бороться с «Мерседесами» на быстрой трассе в Спа сейчас никому не под силу. Но есть один момент, который все же может внести разнообразие в борьбу. Это прогноз погоды!

Бельгийские синоптики обещают дожди – причем, и в субботу, и в воскресенье. И если не обманут (а так же если дождь пойдет именно во время заездов, а не сразу после них, как это обычно бывает), то нас действительно ждет эффектный уик-энд! Гонки в Спа скучными не бывают – даже безотносительно того, кто борется за победу. А гонка в Спа на мокрой трассе, с большим разнообразием тактики – это, наверное, лучшее, что может случиться в сезоне! Другое дело, что при прочих равных такие условия все равно на руку Хэмилтону – как ни крути, а он – супер-пилот, и на влажном асфальте гоняться умеет (чего нельзя сказать про половину пелотона). Однако в любом случае элементов случайности, которые окажут влияние на протокол, в случае осадков станет гораздо больше.

Вы просто вспомните, что было в прошлом году в Хоккенхайме, когда Даниил Квят заехал на подиум! И представьте, что может ждать нас в Спа.

Ах, только бы синоптики не обманули…

ПРИБАВИТ ЛИ КВЯТ?

Кому в любом случае надо блеснуть в Спа – так это Квяту. Предыдущий уик-энд в Барселоне сложился для него неудачно. Он снова проиграл в квалификации Пьеру Гасли (девятый раз подряд, с учетом конца прошлого года!) и не смог добраться до очков в гонке (во многом – из-за странной тактики команды, с которой Даниил был не согласен). Француз же стал девятым и сейчас просто разносит уфимца в турнирной таблице – у него в сумме аж 14 баллов, у Квята – только 2!

И рассуждать о том, что Квят-де лучше едет в гонках, и т.д., и т.п, смысла нет. В конечном счете, кто там как ехал никто скоро не вспомнит. А результаты общего зачета останутся навсегда.

При этом недовольство россиянином выразил Хельмут Марко. Австриец, отвечающий за кадры в командах «Быков», заявил:

- Даниил выступает ниже наших ожиданий. Речь о замене пока не идет, но ему надо что-то сделать, чтобы серьезно прибавить.

Для понимания – если в «Формуле-1» такие вещи выносятся в прессу, значит, внутри коллектива все гораздо серьезнее. Вопрос лишь в том, как скажется на мотивации Квята такая публичная критика? С учетом того, что в системе «Ред Булл» подрастает японец Юки Цунода (идет четвертым в чемпионате «Формулы-2» и может получить суперлицензию на будущий год), будущее Даниила под серьезной угрозой. Чтобы остаться в «Альфа Таури» еще на сезон (а мест в других командах нет) надо делать что-то сверхординарное.

И начинать уже с Бельгии.