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Мазепин снова выдал супергонку! Стартовал 14-м и одержал победу в Тоскане (видео)
12 сентября 21:00
автор: Николай Мысин

Мазепин снова выдал супергонку! Стартовал 14-м и одержал победу в Тоскане (видео)

Россиянин Никита Мазепин выиграл вторую гонку в сезоне и вернулся в топ-5 общего зачета. Роберт Шварцман сошел. Мик Шумахер вышел в лидеры чемпионата.

СХОД ШВАРЦМАНА

Каллум Айлотт, Мик Шумахер, Роберт Шварцман – такой была тройка лидеров перед вторым итальянским этапом. Да, петербуржец – пилот программы SMP Racing и член молодежки «Феррари» утратил первую строчку после уик-энда в Монце. Там Роберт провалил квалификацию, в обеих гонках смог набрать очки, но конкуренты выступили лучше – и Мик, и Каллум одержали победы (последний – после дисквалификации Дэна Тиктума по итогам спринта из-за недостатка топлива в баках), пройдя Шварцмана в общем зачете. Правда, ненамного – Айлотт на девять баллов, Шумахера – на три.

В Тоскане ожидалась жаркая битва!

Но увы – ее не вышло. Субботний заезд вышел богатым на события даже по меркам суперинтересного чемпионата «Формулы-2». Но оказался крайне жесток к его лидерам. В первую очередь – собственно, к Шварцману.

Две быстрые попытки в квалификации ему опять испортили соперники (своими вылетами и желтыми флагами), так что стартовал он лишь восьмым (Шумахер – и вовсе 15-м). На старте Роберт уперся в другие болиды уже на первых поворотах и откатился назад. Потом отыграл одну позицию, но все равно оказался за пределами очковой зоны. После первой серии пит-стопов, на которую поехали те пилоты, кто стартовал на «софте», он вышел на третью строчку – позади Мазепина и Юри Випса. И, как покажет дальнейшая гонка, вполне мог побороться за подиум. Если бы… не сошел.

Еще на 12-м круге он уверенно прессинговал эстонца, отставая на 0,3 секунды, но на 13-м пропустил вперед Гуаньюй Чжоу, следом совсем потерял темп, заехал на пит-лейн для смены резины, но, вернувшись на трассу, понял – машина сломалась. Опять зарулил в паддок, но даже до боксов добраться не смог.

Это – сход. И это – 22-е место на старте воскресного спринта. Все что оставалось Роберту – с бессильной злобой наблюдать за тем, как его главные конкуренты в битве за титул мчатся вперед, к победам и большим очкам. К счастью для него, гоночные боги не остановились на единственной жертве. Почти все прямые соперники Шварцмана в этом заезде тоже столкнулись с проблемами.

ПРОРЫВ МАЗЕПИНА

Если цепочку фантастических событий на «Гран-при Италии», приведшую в итоге к сенсационной победе Пьера Гасли, запустила поломка болида Кевина Магнуссена, здесь тоже самое случилось с машиной Джулиано Алези. Француз припарковал свою розовую HWA прямо у ворот возле трассы, чтобы стюардам было проще убрать ее с трассы. Но коробку заклинило, колеса встали колом, и справиться вручную маршалы не смогли. Пришлось вызывать эвакуатор, и вместо виртуального режима сейфти-кара выпускать на трассу реальную машину безопасности. А это пришлось на руку тем гонщикам, которые начали гонку на «харде», но к этому моменту переобулись в «софт». В том числе – Никите Мазепину.

В противном случае при повышенном износе резины на трассе в Муджелло, они могли ближе к финишу лишиться темпа и даже поехать на второй пит-стоп. Но несколько лишних кругов в щадящем режиме за Берндом Майландером избавили их от этой опасности. Главное было не прозевать рестарт. И Мазепин его не проспал! Сходу отыграл аж пять позиций, прорвавшись с восьмого место на третье – вслед за Лундгором (а вот его ждал финиш на убитом «харде») и собственным партнером Лукой Гьоттой (с такими же проблемами впереди).

Причем если Никита сработал на все 200 процентов, то сзади случилась куча-мала. Юки Цунода, атакуя Тиктума, просто подбил соперника колесом в колесо, а накатившие сзади Чжоу, Шумахер и Джек Эйткен не поделили трассу – китайца зажало между двух соперников и он, будучи бессильным что-то сделать, просто влетел в обоих, как шар в кегли. Болиды Мика и Джека красиво подпрыгнули в разные стороны, но Шумахеру повезло – он обошелся без повреждений. А вот сам Чжоу и Эйткен сломали подвеску и остановились на трассе.

Снова сейфти-кар!

Пока итальянцы в своем стиле неторопливо убирали их машины, Мазепин ехал третьим и ждал своего шанса. После второго рестарта осталось лишь три круга дистанции, но россиянин медлить не стал – в первом же повороте легко прошел и датчанина, и итальянца, а после уехал от обоих в закат. Гьотто при этом смог остаться вторым. А вот Лундгор провалился – резина «умерла» окончательно.

У МАРКЕЛОВА – ПОУЛ-ПОЗИЦИЯ!

Итог? У Никиты – вторая победа в сезоне (по факту – третья, но мы помним, как его несправедливо наказали в Бельгии, отдав верхнюю строчку Цуноде). Это при старте с 14-го места! Феноменальный прорыв, уже не первый для россиянина. Кроме того, Мазепин снова вернулся в топ-5 общего зачета и несильно отстает от лидеров. О месте в «Формуле-1» пора задуматься еще крепче.

Шумахер финишировал пятым, набрав десять очков и выйдя на первое место в зачете. Но вот все остальные прямые конкуренты Шварцмана остались ни с чем! Айлотт получил повреждение в куче-мале после первого рестарта, заехал в боксы за новым антикрылом и стал лишь 12-м. Цуноде дали штраф за столкновение с Тиктумом – и он откатился на 16-е место. Чжоу, как мы помним, сошел. Лундгор вместо победы с поул-позиции получил лишь шестую строчку в итоговом протоколе. Так что шансы Роберта на титул ниже практически не стали! Хотя, конечно, в воскресенье будет сложно прорваться в очки.

Поскольку стартовать он будет последним. А первым, кстати, спринт начнет другой россиянин – Артем Маркелов. Может, он станет третьим из наших пилотов, кто выиграет в этом году гонку «Формулы-2»?

источник: «Советский спорт»
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