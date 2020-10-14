«Хаас» интересуется Мазепиным. Никита может дебютировать в 2021 году

Во-первых, в «Хаасе» недовольны своими пилотами. Роман Грожан и Кевин Магнуссен уже много лет выступают в команде, считаются опытными гонщиками (у француза за плечами – 10 подиумов), но вот результатами особо не радуют. И Кевин, и особенно Роман часто отмечаются нелепыми авариями или просто ошибками, которые портят заезды и им, и соперникам. В удачный день оба способны воспользоваться ситуацией и набрать какие-то очки (как, например, было недавно на «Гран-при Айфеля» или ранее в Будапеште). Но в целом понятно – оба уперлись в свой потолок, возможно даже начинают сдавать, и особого прогресса от них ждать не следует. Смысла мариновать обоих нет – проще заменить одного на более молодого и перспективного пилота. Возможно, есть смысл поменять и двух сразу. Тем более, что контракты датчанина и француза заканчиваются уже в этом году.

Эти слова босса «Хааса» Гюнтера Штайнера не стали большим откровением. Разговоры о том, что Мазепин может сесть в болид американской команды на будущий год пошли сразу после «Гран-при России». Там отец пилота, миллиардер Дмитрий Мазепин был замечен в паддоке. В том числе – за беседами с самим Штайнером, а так с владельцем «конюшни» Джином Хаасом. Неудивительно, что пошли слухи о возможной продаже команды. Правда, их тут же опровергли. А вот возможность появления Никиты в составе отрицать никто не стал.

- В «Формуле-2» сейчас хороший сезон. Много талантливых молодых гонщиков, из которых можно выбирать пилотов на будущее. Никита Мазепин? Да, безусловно – он один из претендентов на место в команде. Он выигрывал гонки и высоко стоит в общем зачете. Так что мы рассматриваем его кандидатуру.

КТО ЕСТЬ ИЗ КОНКУРЕНТОВ?

С одной стороны, «Хаас» считается сателлитом «Феррари». Американцы покупают у «Скудерии» двигатели и пользуются многими другими компонентами в рамках того, что разрешает регламент. Так повелось изначально, с самого дебюта команды в «Формуле-1». И, разумеется, в какой-то степени «Хаас» зависит от партнеров из Маранелло. Но это не значит, что они по указке «Феррари» будут сажать в кокпит тех гонщиков, которых их попросят.

Это, все-таки, не дочерняя команда, как «Альфа Таури» при «Ред Булле».

Одно дело – предоставить болид Каллуму Айлотту в отдельной пятничной практике, как было запланировано на «Нюрбургринге» (в итоге британец, как и Мик Шумахер в «Альфа Ромео», не смог выехать на трассу из-за тумана). Совсем другое – подписать с ним контракт на год.

- Мы не претендуем на молодежь «Скудерии», - отмечал Штайнер. – У них много талантливых гонщиков. Но они нужны самой «Феррари». Мы же руководствуемся своими интересами при подборе пилотов.

Как любая частная команда, «Хаас» особо трепетно относится к деньгам. И при прочих равных предпочтет пилота с хорошей спонсорской поддержкой. Грубо говоря, выбирая между Айлоттом просто по просьбе «Скудерии» и тем же Мазепиным, за которого солидную сумму заплатит отец, «Хаас» скорее выберет Мазепина. Удовлетворять пожелание «Феррари» они не обязаны.

Других кандидатов не так, чтобы много. На рынке пилотов есть опытные Хюлькенберг и Перес, но за Нико не стоят спонсоры, а Серхио вряд ли захочет переходить в довольно слабую команду без шансов регулярно набирать очки. Из перспективной молодежи – той, которая не входит в программу поддержки пилотов отдельных команд – Мазепин выделяется не только состоянием отца. Но и талантом, и скоростью.

ОТЛИЧНАЯ СДЕЛКА ДЛЯ ВСЕХ

Никита действительно очень сильный пилот, который резко прибавил по сравнению с прошлым годом.

Он вообще давно вертится в паддоке – еще в 2016 году 16-летнего Мазепина сделали пилотом по развитии «Форс Индии» (нынешний «Рейсинг Пойнт»). В официальных заездах он не участвовал, но поводил закрытые тесты, много работал на симуляторе и вовсю погружался в специфику работы в «Формуле-1». Параллельно россиянин набирался опыта в младших сериях. Не все получалось с первого раза, но год за годом москвич прибавлял. В 2018-м он стал вице-чемпионом GP3, проиграв только Антуану Юберу (мегаталант из Франции, трагически погибший в прошлом году в гонке «Формулы-2» в Спа). В прошлом сезоне дебютировал в Ф2, но стал «жертвой» не только собственной горячности и ошибок, но и невнятного отношения со стороны команды ART – там все усилия сосредоточили на голландце Нике Де Врисе, который взял титул, а Никите постоянно портили гонки технические проблемы с машиной или плохая тактика. В этом же году Мазепин с первого уик-энда включился в битву за титул. Сейчас он делит пятое место в турнирной таблице с другим россиянином – Робертом Шварцманом. Но, например, в Бельгии у него отняли победу весьма сомнительным штрафом за оборону против Юки Цуноды, а в Испании лишили третьего места за выезд за пределы трассы (там он вовсе остался без очков). Не будь этих весьма спорных наказаний, Никита был бы третьим в общем зачете! Хотя и так он имеет все шансы получить суперлицензию ФИА для выступления в «Формуле-1».

Понятно, что отец пилота изучает все варианты для развития карьеры сына. Говорят, встречался даже с Хельмутом Марко, предлагая посадить Никиту в «Альфа Таури». Более того, владелец «Уралкалия» и «Уралхима» раньше пытался купить целую команду – ту же «Форс Индию», но его опередил Лоуренс Стролл. Ходили слухи, что российский миллиардер приобретет «Уильямс», но британскую команду отдали другим покупателям. Были даже сплетни о возможной покупке «Рено» - французы пока просто решили не расставаться с командой. И вот – теперь «Хаас».

С другой стороны – необязательно покупать целую «конюшню», когда можно просто выкупить место в болиде. Тем более, Никита его полностью заслуживает – он доказал это своим прогрессом, скоростью и зрелостью. «Хаас» получит и сильного, перспективного молодого пилота. И неплохую прибавку в финансах. Мазепин – возможность проявить себя и привлечь внимание более сильных «конюшен». Расклад почти идеальный для всех сторон.

Так что не удивляйтесь, если в скором времени новость о скором дебюте Никиты появится официально.