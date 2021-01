Женщина сядет за руль «Феррари». Такого еще не было

Второй женщиной за рулем болида «Ф-1» и первой набравшей очки стала другая итальянка - Лелла Ломбарди. В ее активе 0,5 очка за «Гран-при Испании» 1975 года. Та гонка была остановлена досрочно после страшной аварии, унесшей жизни пяти человек. На момент остановки Лелла шла на 6-м месте, за что и получила свои пол-очка.

После этого на трассы Королевских гонок одна за другой заезжали англичанка Дивина Галика (между прочим, участница четырех Олимпийских игр в горных лыжах), южноафриканка Дезире Уилсон и еще одна итальянка Джованна Амати, которая больше прославилась романом с Ники Лаудой, чем своими выступлениями. Амати - последняя на сегодняшний день женщина-участница чемпионата мира. Было это почти 30 лет назад - в 1992 году.

Надо сказать, что и позже представительницы прекрасного пола не раз пробовали пробиться в «Формулу-1»: Сюзи Вольфф была резервным тест-пилотом »Уильямса», а Мария де Вильота - тест-пилотом «Маруси». Очень ждали в Королевских гонках американскую красавицу Данику Патрик, на счету которой три поула в гонках серии IRL,победа на японском этапе этой серии и третье место в легендарных «500 милях Индианаполиса». К сожалению, с приходом Патрик не срослось.

Срастется ли у Вег? Очень хочется в это верить. Одно можно сказать точно: у женщины-пилота будет масса болельщиков, а ее появление в «Больших призах» вернет интерес зрителейк безумно дорогому, но почти лишенному интриги, чемпионату.

