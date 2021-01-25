Женщина сядет за руль «Феррари». Такого еще не было

Мало найдется девушек, которые в 16 лет не хотели бы оказаться за рулем ярко красного спортивного автомобиля. Испанка Майя Вег в свои 16 не только хочет, но и может это делать хоть каждый день: девушка стала победительницей программы Girls on Track – Rising Stars, организаторами которой являлась FIA совместно с гоночной Академией «Феррари», и получила приглашение поступить в эту академию. Надо сказать, что момент этот - исторический: никогда прежде в молодежной программе «Феррари» не было гонщиц.

Помимо этого, благодаря победе в конкурсе Майя получила право провести тесты 700-сильного болида 488 Challenge EVO, а также выступить в этом году в чемпионате «Формулы-4». Этот турнир считается первой ступенькой на пути в »Формулу-1».

Есть ли вероятность, что родившаяся в Испании в семье голландца и бельгийки гонщица реально когда-нибудь попадет в Королевские гонки? Шанс очень небольшой, но он есть. Вы, возможно, удивитесь, но »Формула-1» знает пять женщин, которые принимали участие у гонках и даже набирали очки.

Первой женщиной, которая села за баранку автомобиля «Формулы-1» стала итальянка Мария-Тереза де Филиппис, дебютировавшая в 1958 году в Монако. Пройти квалификацию она тогда не сумела, зато оказалась быстрее достаточно посредственного гонщика впоследствии ставшего великим бизнесменом и первым человеком в первой «Формуле» - Берни Экклстоуна.

В том году де Филиппис приняла участие еще в нескольких гонках. В Бельгии даже сумела доехать до финиша и попасть в Топ-10 (правда, там всего финишировало 10 участников). А вот на «Гран-при Франции» ее отказались допускать на старт по половой принадлежности.