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Женщина сядет за руль «Феррари». Такого еще не было
25 января 18:00
автор: Степан Охотников

Женщина сядет за руль «Феррари». Такого еще не было

Скудерия «Феррари» впервые зачислила девушку в свою молодежную академию.

Мало найдется девушек, которые в 16 лет не хотели бы оказаться за рулем ярко красного спортивного автомобиля. Испанка Майя Вег в свои 16 не только хочет, но и может это делать хоть каждый день: девушка стала победительницей программы Girls on Track – Rising Stars, организаторами которой являлась FIA совместно с гоночной Академией «Феррари», и получила приглашение поступить в эту академию. Надо сказать, что момент этот - исторический: никогда прежде в молодежной программе «Феррари» не было гонщиц.

Помимо этого, благодаря победе в конкурсе Майя получила право провести тесты 700-сильного болида 488 Challenge EVO, а также выступить в этом году в чемпионате «Формулы-4». Этот турнир считается первой ступенькой на пути в »Формулу-1».

Есть ли вероятность, что родившаяся в Испании в семье голландца и бельгийки гонщица реально когда-нибудь попадет в Королевские гонки? Шанс очень небольшой, но он есть. Вы, возможно, удивитесь, но »Формула-1» знает пять женщин, которые принимали участие у гонках и даже набирали очки.

Первой женщиной, которая села за баранку автомобиля «Формулы-1» стала итальянка Мария-Тереза де Филиппис, дебютировавшая в 1958 году в Монако. Пройти квалификацию она тогда не сумела, зато оказалась быстрее достаточно посредственного гонщика впоследствии ставшего великим бизнесменом и первым человеком в первой «Формуле» - Берни Экклстоуна.

В том году де Филиппис приняла участие еще в нескольких гонках. В Бельгии даже сумела доехать до финиша и попасть в Топ-10 (правда, там всего финишировало 10 участников). А вот на «Гран-при Франции» ее отказались допускать на старт по половой принадлежности.

Второй женщиной за рулем болида «Ф-1» и первой набравшей очки стала другая итальянка - Лелла Ломбарди. В ее активе 0,5 очка за «Гран-при Испании» 1975 года. Та гонка была остановлена досрочно после страшной аварии, унесшей жизни пяти человек. На момент остановки Лелла шла на 6-м месте, за что и получила свои пол-очка.

После этого на трассы Королевских гонок одна за другой заезжали англичанка Дивина Галика (между прочим, участница четырех Олимпийских игр в горных лыжах), южноафриканка Дезире Уилсон и еще одна итальянка Джованна Амати, которая больше прославилась романом с Ники Лаудой, чем своими выступлениями. Амати - последняя на сегодняшний день женщина-участница чемпионата мира. Было это почти 30 лет назад - в 1992 году.

Надо сказать, что и позже представительницы прекрасного пола не раз пробовали пробиться в «Формулу-1»: Сюзи Вольфф была резервным тест-пилотом »Уильямса», а Мария де Вильота - тест-пилотом «Маруси». Очень ждали в Королевских гонках американскую красавицу Данику Патрик, на счету которой три поула в гонках серии IRL,победа на японском этапе этой серии и третье место в легендарных «500 милях Индианаполиса». К сожалению, с приходом Патрик не срослось.

Срастется ли у Вег? Очень хочется в это верить. Одно можно сказать точно: у женщины-пилота будет масса болельщиков, а ее появление в «Больших призах» вернет интерес зрителейк безумно дорогому, но почти лишенному интриги, чемпионату.

источник: «Советский спорт»
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