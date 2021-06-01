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Гонки под радугой. Феттель и Стролл нанесут на болиды логотипы движения против гомофобии
01 июня 19:28
автор: Степан Охотников
автор фото: «Астон Мартин»

Гонки под радугой. Феттель и Стролл нанесут на болиды логотипы движения против гомофобии

Не успели пилоты «Формулы-1» приучиться приседать на одно колено перед гонками, как их ждет очередной флэш-моб.

Сегодня команда «Астон Мартин» объявила о партнерстве с Racing Pride. Это движение было основано в 2019 году для того, чтобы сделать автоспорт более доступным для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также чтобы бросить вызов негативным стереотипам и заблуждениям. Логотипы Racing Pride появятся на гоночных автомобилях команды на «Гран-при Франции» 20 июня.

- Я поздравляю всех, кто стоял у истоков движения, - заявил четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, выступающий за «Астон Мартин» вместе с канадцем Лэнсом Строллом. - Я осознаю, что необходимо делать больше в этом направлении, чтобы изменить отношение к таким людям и убрать весь негатив по отношении к ним.

Соучредитель Racing Pride Ричард Моррис, участвующий в чемпионате на выносливость Britcar, в интервью «Рейтер» сказал, что участие гонщиков в акции чрезвычайно важно. Моррис вспомнил день, когда в 2018 году в социальных сетях он совершил каминг-аут. По словам гонщика, реакция коллег была в основном положительной и что его выступления на треке после этого улучшились.

Моррис также заявил, что до каминг-аута серьезно беспокоился о том, что не соответствует стереотипу гонщика, не знал есть ли другие, подобные ему. Гонщик рассказал, что, хотя прямая агрессивная гомофобия и редко встречается в автоспорте, но использование случайных гомофобных выражений случается и эту проблему необходимо решать.

- Существовавшее ранее положение вещей заставляло людей, приходящих в спорт, соответствовать определенным ожиданиям. Лично я потратил много времени, пытаясь быть человеком, которым, как я думал, я должен быть, - заявил Моррис. - Теперь же я могу быть тем, кем я являюсь, а не человеком, который представляет собой конструкцию того, кем я должен быть.

- То, что «Астон Мартин» станет первой топ-командой, которая прямо и недвусмысленно скажет сообществу ЛГБТК+: «мы с вами, мы поддерживаем вас, вас ценят», это имеет огромное значение, - добавил гонщик.

Директор по связям с общественностью «Астон Мартин» Мэтт Бишоп подтвердил, что очень многое изменилось с тех пор, как он пришел в «Формулу-1» в 1990-х годах в качестве открытого гея. Он сказал, что тогда чувствовал себя «единственным геем на деревне», но при этом постоянно получал электронные письма в которых механики или инженеры команд признавались в том, что хотели бы совершить каминг-аут, однако вынуждены сохранять в тайне свою ориентацию.

К написанному выше остается добавить, что всего три гонщика с нетрадиционной ориентацией соревновались в «Формуле-1» с первого чемпионата мира в 1950 году, однако после 1970-х ни одного подобного случая не было зафиксировано.

источник: «Советский спорт»
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