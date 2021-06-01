Гонки под радугой. Феттель и Стролл нанесут на болиды логотипы движения против гомофобии

Сегодня команда «Астон Мартин» объявила о партнерстве с Racing Pride. Это движение было основано в 2019 году для того, чтобы сделать автоспорт более доступным для лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также чтобы бросить вызов негативным стереотипам и заблуждениям. Логотипы Racing Pride появятся на гоночных автомобилях команды на «Гран-при Франции» 20 июня.

- Я поздравляю всех, кто стоял у истоков движения, - заявил четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, выступающий за «Астон Мартин» вместе с канадцем Лэнсом Строллом. - Я осознаю, что необходимо делать больше в этом направлении, чтобы изменить отношение к таким людям и убрать весь негатив по отношении к ним.

Соучредитель Racing Pride Ричард Моррис, участвующий в чемпионате на выносливость Britcar, в интервью «Рейтер» сказал, что участие гонщиков в акции чрезвычайно важно. Моррис вспомнил день, когда в 2018 году в социальных сетях он совершил каминг-аут. По словам гонщика, реакция коллег была в основном положительной и что его выступления на треке после этого улучшились.

Моррис также заявил, что до каминг-аута серьезно беспокоился о том, что не соответствует стереотипу гонщика, не знал есть ли другие, подобные ему. Гонщик рассказал, что, хотя прямая агрессивная гомофобия и редко встречается в автоспорте, но использование случайных гомофобных выражений случается и эту проблему необходимо решать.

- Существовавшее ранее положение вещей заставляло людей, приходящих в спорт, соответствовать определенным ожиданиям. Лично я потратил много времени, пытаясь быть человеком, которым, как я думал, я должен быть, - заявил Моррис. - Теперь же я могу быть тем, кем я являюсь, а не человеком, который представляет собой конструкцию того, кем я должен быть.