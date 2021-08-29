Норрис потеряет пять стартовых позиций из-за замены коробки передач в квалификации

Пилот «Макларен» Ландо Норрис потеряет пять позиций на старте Гран-при Бельгии, сообщает пресс-служба Формулы-1.

28 августа водитель разбил машину во время квалификации. Он не удержал машину на мокрой трассе и влетел в отбойники. Из-за этого команде пришлось заменить коробку передач.

«Оценив повреждение машины Ландо, мы решили заменить коробку передач, что привело к штрафу в пять позиций», - говорится в заявлении команды на веб-сайте Формулы-1.

На первой позиции в Гран-При Бельгии стартует Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Старт гонки намечен в 16:00 мск.