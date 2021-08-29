Ферстаппен объявлен победителем Гран-при Бельгии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем укороченного Гран-при Бельгии.

Из-за дождя гонка началась на 30 минут позже, но была остановлена спустя нескольких кругов, после большой паузы болиды проехали еще один круг до того, как Гран-при опять остановили. В итоге первым на тот момент приехал Ферстапен, показав результат 3:27,071.

Второе и третье место заняли британские гонщики Джордж Рассел из «Уильямса» (+1,995) и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (+2,601).

Гонщики, которые успели проехать до остановки Гран-при больше двух кругов получили половину стандартных очков. Таким образом, Ферстапен в общем зачете сократил отставание от его лидера Хэмилтона до трех очков.

Добавим, что россиянин Никита Мазепин не попал в очковую зону, но показал быстрейшее время круга.