Райкконен сдал положительный тест на коронавирус и пропустит Гран-при Нидерландов

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Формулы-1».

Таким образом, пилот пропустит Гран-при Нидерландов, где он уже успел принять участие в первой и второй свободной сессии. Его заменит коллега по команде Роберт Кубица.

Напомним, квалификация Гран-при состоится сегодня, 4 сентября, а гонка запланирована на 5 сентября.

Добавим, что в общем рейтинге «Формулы-1» этого сезона Кими с двумя очками занимает 17-ю позицию. Возглавляет таблицу пилот «Мереседеса» Льюис Хэмилтон, заработавший 202,5 очка. За ним идет гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (199,5).