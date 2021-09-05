Латифи и Перес стартуют с пит-лейна на Гран-при Нидерландов

Пилоты «Уильямса» Николас Латифи и «Ред Булла» Серхио Перес стартуют в гонке Гран-при Нидерландов с пит-лейна.

Как сообщает в своем твиттере журналист Крис Медланд, после квалификации у канадца появится другая спецификация переднего антикрыла и носа. У мексиканца будет изменена батарея силовой установки.

Напомним, что Латифи повредил болид, попав в аварию во время квалификации. Пилот «Уильямса» Николас Латифи начнет гонку с 19-й позиции.

Ранее российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин обвинил партнера Мика Шумахера в преднамеренных помехах во время квалификации.

Добавим, что после двенадцатого этапа в общем зачете чемпионата мира лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Британец набрал 202,5 очка.