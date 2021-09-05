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05 сентября 17:38
автор: Александр Поволоцкий

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Мазепин сошел с трассы на 43-м круге

Гонка прошла на арене «Кольцо Зандворт».

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем домашнего Гран-при Нидерландов.

Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Британец уступил победителю 20,932 секунды. Третье время показал Валттери Боттас, также управлявший болидом «Мерседес».

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин сошел с трассы на 43-м круге из-за проблемы с гидравликой. Отметим, что по ходу гонки он опережал партнера по команде немца Мика Шумахера.

Формула-1

13-й этап

Гран-при Нидерландов

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,932

3. Валттери Боттас («Мерседес») +56,460

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

5. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

7. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг

8. Серхио Перес («Ред Булл») +1 круг

9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2 круга

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга

15. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2 круга

16. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

18. Мик Шумахер («Хаас») +3 круга

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход

20. Никита Мазепин («Хаас») — сход.

источник: «Советский спорт»
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