Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Мазепин сошел с трассы на 43-м круге

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем домашнего Гран-при Нидерландов.
Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Британец уступил победителю 20,932 секунды. Третье время показал Валттери Боттас, также управлявший болидом «Мерседес».
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин сошел с трассы на 43-м круге из-за проблемы с гидравликой. Отметим, что по ходу гонки он опережал партнера по команде немца Мика Шумахера.
Формула-1
13-й этап
Гран-при Нидерландов
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 72 круга
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,932
3. Валттери Боттас («Мерседес») +56,460
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
5. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2 круга
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2 круга
15. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2 круга
16. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +3 круга
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход
20. Никита Мазепин («Хаас») — сход.