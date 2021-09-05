Макс Ферстаппен: Мы можем быть очень довольны тем, как сегодня выступила вся наша команда

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих эмоциях после победы в Гран-при Нидерландов.

«У меня потрясающие ощущения. Понятно, что перед началом уикенда у нас были большие ожидания от гонки, но реализовать их всегда непросто. Я так счастлив выиграть и вернуть лидерство в личном зачете. Прекрасный день. В Mercedes пытались осложнить нам жизнь, но у нас всё время получалось справляться с ними. Мы можем быть очень довольны тем, как сегодня выступила вся наша команда», - приводит слова гонщика RT.

Добавим, что благодаря этой победе Ферстаппен стал лидером «Формулы-1», обойдя своего главного конкурента британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на три очка, который в сегодняшнем заезде стал вторым.

Следующая гонка мирового первенства пройдет через неделю в итальянской Монце.