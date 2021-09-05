Никита Мазепин: За последние гоночные уик-энды я проехал недостаточно много

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свой сход в рамках Гран-при Нидерландов.

«Расстроен, что пришлось сойти. Мне нужно управлять машиной, а за последние гоночные уик-энды я проехал недостаточно много. К счастью, моей вины в этом нет. У меня был очень хороший первый круг, и потом я старался делать то, что в наших силах», - цитирует пилота пресс-служба «Хаас».

Напомним, что Мазепи сошел с трассы на 43-м круге из-за проблемы с гидравликой. По ходу гонки россиянин опережал партнера по команде немца Мика Шумахера.

Добавим, что между гонщиками «Хаас» возник очередной инцидент. На первых кругах Шумахер атаковал Мазепина в борьбе за 19-ю позицию, но россиянин закрыл траекторию, между болидами произошел контакт.