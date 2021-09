Официально: «Альфа Ромео» объявила о многолетнем контракте с Боттасом

«Альфа Ромео» официально объявила о переходе Валттери Боттаса из «Мерседеса».

Как сообщает официальный сайт швейцарской команды, соглашение с 32-летним гонщиком начнет действовать с 2022 года. Контракт рассчитан на несколько лет, точный срок пока не разглашается.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn