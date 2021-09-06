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06 сентября 16:03
автор: Александр Поволоцкий

Шульмейстер прокомментировал конфликт гонщиков «Хааса» Мазепина и Шумахера на Гран-при Нидерландов

Немец завершил гонку на 18-м месте, россиянин - не доехал до финиша.

Российский автогонщик Борис Шульмейстер считает, что совместное будущее пилотов Формулы-1 Мика Шумахера и Никиты Мазепина в «Хаасе» под большим вопросом.

Добавим, что между гонщиками «Хаас» возник очередной инцидент. На первых кругах Шумахер атаковал Мазепина в борьбе за 19-ю позицию, но россиянин закрыл траекторию, между болидами произошел контакт.

«Между Мазепиным и Шумахером искрит по полной программе. Не буду брать ответственность и говорить, кто прав, а кто виноват. Но скажу, что им будет крайне тяжело оставаться в одной команде – это точно. Они - два очень ярких человека, за одним из них стоит громкое гоночное имя, а за другим - деньги отца. Может быть, в будущем, Мазепин-старший – это наш Стролл», - приводит «Чемпионат» слова Шульмейстера.

Напомним, что Мазепин сошел с трассы на 43-м круге из-за проблемы с гидравликой.

источник: Чемпионат.com
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