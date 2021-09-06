Сергей Сироткин: Гонка Гран-при Нидерландов была важной для Ферстаппена из-за поддержки фанатов

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин прокомментировал победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на домашнем Гран-при Нидерландов.

Напомним, что вторым стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третье место занял его напарник по команде Валттери Боттас, который сегодня подписал контракт с «Альфа Ромео».

«Эта гонка сложилась очень хорошо для Макса. Она была очень важной из-за оказанной ему поддержки. Все трибуны были оранжевыми. Честно говоря, ни разу не видел, чтобы на трибунах было столько болельщиков одного пилота. Собрать такую команду поддержки вокруг себя, причем, наверное, настолько преданной поддержки, как ни у кого другого, — это действительно выдающееся достижение. Думаю, что Макс этим шагом внес огромный вклад в развитие мирового автоспорта и «Формулы-1», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Сироткина.

Добавим, что Ферстаппен после этой гонки возглавил общий зачет сезона-2021, имея в активе 224,5 очка. Хэмилтон на второй строчке с 221,5 очками.