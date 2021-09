Мик Шумахер может продолжить карьеру в «Альфа Ромео»

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер может перейти в «Альфа Ромео» в 2022 году.

Ранее многолетний контракт с швейцарской командой подписал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Он покинет немецкую конюшню в следующем сезоне.

«Вторая «Альфа Ромео», вероятно, достанется Мику Шумахеру», — написал в своем твиттере журналист Питер Уиндзор.

As predicted a couple of weeks ago, Toto has indeed worked a deal with his mate Freddy Vasseur to run Valtteri at Alfa. This clears the way for George at Merc. The other Alfa will probably go to Mick Schumacher. Williams? George will be pushing for Alex Albon.