Расселл поделился эмоциями от подписания контракта с «Мерседесом»

Гонщик Формулы-1 Джордж Расселл прокомментировал подписание соглашения с «Мерседесом».

Напомним, что 23-летний британец присоединится к новой команде по окончании текущего сезона. Таким образом, он заменит финна Валттери Боттаса, который перейдет в «Альфа Ромео».

– Я бы сказал неправду, если бы сейчас заявил, что уже не думаю о следующем сезоне. Хочу, чтобы новые партнеры по команде гордились моими результатами. Хэмилтон? Считаю его величайшим гонщиком всех времен, – цитирует Расселла RT, ссылаясь на пресс-службу команды «Мерседес».

Напомним, дебют Расселла в Формуле-1 состоялся в 2017 году – тогда он был тестовым пилотом болида Force India. Основным гонщиком он стал в 2019-м в составе команды «Уильямс».

В нынешнем сезоне британец занимает 15-е место в общем зачете, набрав 13 очков. На Гран-При Бельгии пилот финишировал вторым. Этот результат пока является для него лучшим в карьере.