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07 сентября 14:06
автор: Владислав Корегин

Расселл поделился эмоциями от подписания контракта с «Мерседесом»

В следующем сезоне британец станет партнером своего соотечественника Льюиса Хэмилтона.

Гонщик Формулы-1 Джордж Расселл прокомментировал подписание соглашения с «Мерседесом».

Напомним, что 23-летний британец присоединится к новой команде по окончании текущего сезона. Таким образом, он заменит финна Валттери Боттаса, который перейдет в «Альфа Ромео».

– Я бы сказал неправду, если бы сейчас заявил, что уже не думаю о следующем сезоне. Хочу, чтобы новые партнеры по команде гордились моими результатами. Хэмилтон? Считаю его величайшим гонщиком всех времен, – цитирует Расселла RT, ссылаясь на пресс-службу команды «Мерседес».

Напомним, дебют Расселла в Формуле-1 состоялся в 2017 году – тогда он был тестовым пилотом болида Force India. Основным гонщиком он стал в 2019-м в составе команды «Уильямс».

В нынешнем сезоне британец занимает 15-е место в общем зачете, набрав 13 очков. На Гран-При Бельгии пилот финишировал вторым. Этот результат пока является для него лучшим в карьере.

источник: «RT на русском»
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