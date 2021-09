Албон займет место Рассела в «Уильямсе» с нового сезона Формулы-1

Александр Албон станет боевым пилотом «Уильямс» в следующем сезоне, сообщает пресс-служба британской команды.

Албон займет место Джорджа Рассела, который со следующего года будет выступать за «Мерседес». Уильямс также продлил контракт на 2022 год с Николасом Латифи, который является боевым пилотом команды с 2020 года.

Introducing your 2022 Williams Racing drivers…@Alex_Albon joins @NicholasLatifi to complete our line-up! 🤩 pic.twitter.com/s4cuJ4ebJq