Мазепин - об отношениях с Миком Шумахером: Друзей у меня вне гонок много

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин высказался о своих отношениях с партнером по команде Миком Шумахером.

«Это «Формула-1», а не «Дом-2». Я работаю на команду и буду выполнять указания руководства команды. А друзей у меня вне гонок много. Я вижу ситуацию просто и прямо. Если партнер по команде ведет себя некорректно по отношению ко мне, то ему не стоит ожидать уступок в свой адрес. Я не вижу никаких проблем, двигаемся дальше», - приводит слова Мазепина ТАСС.

Напомним, что на Гран-при Нидерландов на первых кругах Шумахер атаковал Мазепина в борьбе за 19-ю позицию, но россиянин закрыл траекторию, между болидами произошел контакт.