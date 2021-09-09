Шульмейстер назвал виновного в конфликте Мазепина и Шумахера

Советский и российский автогонщик Борис Шульмейстер высказался о конфликте Никиты Мазепина и Мика Шумахера, партнеров по команде «Хаас».

«Для того чтобы поссориться, нужны как минимум двое. Этот контакт, случившийся в ходе квалификации Гран-при Нидерландов — это тоже следствие их нагретых отношений, и она оба хотя бы по чуть-чуть виноваты. Бессмысленно говорить о том, кто из них больше виноват в том, что отношения между ними накалились», - приводит слова Шульмейстера «Газета.Ru».

Напомним, что на Гран-при Нидерландов на первых кругах Шумахер атаковал Мазепина в борьбе за 19-ю позицию, но россиянин закрыл траекторию, между болидами произошел контакт.