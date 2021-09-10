Себастьян Феттель - о новом контракте с «Астон Мартин»: Думаю, скоро получим ответ

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал о переговорах о новом контракте с командой.

«У меня пока нет конкретных новостей. Ведем переговоры с командой, думаю, скоро получим какой-то ответ. Мне нравится работать с командой, внутри отличная атмосфера, я верю, что у «Астон Мартин» светлое будущее», - цитирует слова Феттеля RaceFans.

Феттель подписал контракт с «Астон Мартин» до конца сезона с возможностью продления еще на год. После 13 этапов сезона 2021 года Феттель занимает 12-е место в личном зачете Формулы-1 с 35 очками.

Феттель дебютировал на трассах Формулы-1 в команде BMW на Гран-При Турции в 2006 году. Начиная с 2007 и до конца 2008 года выступал за команду «Торо Россо». Большую часть успехов в своей карьере немец достиг, выступая за «Ред Булл» с 2009 по 2014 года.

Себастьян Феттель является четырехкратным чемпионом Формулы-1. В последний раз немец становился триумфатором в 2013 году.