Борис Шульмейстер: Мазепин подвергается хейту в Формуле-1 не как пилот, а как представитель России

Советский и российский автогонщик Борис Шульмейстер прокомментировал конфликт между Никитой Мазепиным и Миком Шумахером, партнерами по команде «Хаас».

– Весь этот негатив преследует Мазепина с самого начала карьеры в Формуле-1. Я считаю, что он подвергается хейту не как пилот, а как представитель России. К сожалению, мы сейчас далеко не самая популярная нация в мире, и наши спортсмены вынуждены выступать на международной арене без своего флага и гимна. Теперь нас пинает каждый. Это низко, неправильно, – приводит слова Шульмейстера «Газета.Ru».

Напомним, что между гонщиками возник конфликт во время Гран-при Нидерландов. Тогда Шумахер на первых кругах планировал обогнать Мазепина и расположиться на 19-м месте пелотона, однако россиянин закрыл траекторию, между болидами произошел контакт.