Боттас победил в квалификации Гран-при Италии, Мазепин - 20-й

В квалификации Гран-при Италии, которая прошла в Монце, победу одержал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Второе место досталось его товарищу по команде Льюису Хэмилтону, а тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Российский гонщик Никита Мазепин показал последний, 20-й результат. Его коллега Мик Шумахер финишировал на 18-й строчке.
Гонка состоится 12 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени.
В общем зачете «Формулы-1» лидирует Ферстаппен. За ним идет действующий чемпион мира Хэмилтон, а Боттас расположился на третьем месте.