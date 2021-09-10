Боттас - о победе в квалификации Гран-при Италии: Я был расслаблен и все сделал как надо

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился эмоциями после победы в квалификации Гран-при Италии.

«Я хочу отметить, что моя попытка была очень хороша. Мне удалось попасть в хороший слипстрим. Я был расслаблен и все сделал как надо. Надеюсь, что завтра мы заработаем максимальное количество очков», - приводит слова Боттаса Sky Sports

Второе место досталось его товарищу по команде Льюису Хэмилтону, а тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский гонщик Никита Мазепин показал последний, 20-й результат. Его коллега Мик Шумахер финишировал на 18-й строчке.

Гонка состоится 12 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени.