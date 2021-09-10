Мазепин - о 20-м месте в квалификации: Темп выглядит многообещающе, и я в предвкушении гонки

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился эмоциями после своего 20-го места в квалификации Гран-при Италии.

«Я рад, что смог проехать чистый круг – в том смысле, что успел его начать, так как на прямой перед последним поворотом все двигались очень медленно. К сожалению, на своей быстрейшей попытке я выехал за пределы трассы и потерял время. В этот уик-энд мы проведем две гонки, темп выглядит многообещающе, и я в предвкушении», - приводит слова Никиты пресс-служба «Хаас».

Напомним, что победу одержал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место досталось его товарищу по команде Льюису Хэмилтону, а тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Мик Шумахер из «Хааса» финишировал на 18-й строчке.

Гонка состоится 12 сентября и начнется в 16:00 по московскому времени.

В общем зачете «Формулы-1» лидирует Ферстаппен. За ним идет действующий чемпион мира Хэмилтон, а Боттас расположился на третьем месте.