Боттас выиграл спринт-квалификацию Гран-при Италии, Мазепин - семнадцатый

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас победил в спринт-квалификации Гран-при Италии.
Второй результат показал нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. С третьим временем финишировал австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо.
Добавим, что российский пилот «Хаас» Никита Мазепин финишировал 17-м. Его напарник по команде Мик Шумахер показал 19-й результат.
Формула-1.
Гран-при Италии.
Спринт-квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 18 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,325
3. Даниэль Риккардо («Макларен») +14,534
4. Ландо Норрис («Макларен») +18,835
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20,011
6. Шарль Леклер («Феррари») +23,442
7. Карлос Сайнс («Феррари») +27,952
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +31,089
9. Серхио Перес («Ред Булл») +31,680
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,671
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +39,795
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +41,177
13. Эстебан Окон («Альпин») +43,373
14. Николас Латифи («Уильямс») +45,977
15. Джордж Расселл («Уильямс») +46,821
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +49,977
17. Никита Мазепин («Хаас») +1.02,599
18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +1.05,096
19. Мик Шумахер («Хаас») +1.06,154
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.
Отметим, что гонка Гран-при Италии состоится 12 сентября. Начало в 15:45 по московскому времени.