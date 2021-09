Ферстаппен и Хэмильтон столкнулись на трассе и сошли с гонки на Гран-При Италии (фото)

Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон не смогли финишировать на Гран-При Италии.

Оба гонщика попали в аварию на 26-м круге и сошли с трассы. Хэмилтон покинул пит-стоп и начал борьбу с Ферстаппеном за позицию. На повороте голландский пилот врезался в бордюр, и его машина была брошена прямо на машину Льюиса. В результате оба спортсмена съехали с трассы. При этом машина лидера «Ред Булл» осталась на крыше машины пилота «Мерседес». Ни один из гонщиков не пострадал. Хэмильтон оказался прямо под днищем машины Ферстаппена, но система Гало спасла его от серьезных травм.

Отметим, что до этапа Формулы-1 в Италии Ферстаппен шел первым в личном зачете, имея в активе 226 баллов. Британец отставал от пилота «Ред Булл» на пять очков.

As hard as it is for @LewisHamilton and @Max33Verstappen to be out of the race, it’s amazing to see how the @F1 safety technology protected them. The halo probably saved Hamilton’s life today. #F1ItalianGP pic.twitter.com/QvgKbP5Wre