«Макларен» сделал победный дубль на Гран-при Италии, Хэмилтон, Ферстаппен и Мазепин сошли

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо стал победителем основной гонки Гран-при Италии.

Второе место в гонке занял напарник Риккьярдо по команде британец Ландо Норрис. Третьим к финишу пришел мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл», однако был оштрафован на пять секунд, и третью строчку по итогам гонки занял финн Вальттери Боттас из команды «Мерседес».

Отметим, что россиянин Никита Мазепин из «Хааса» сошел с гонки на 44-м круге из-за проблем с мотором. Его напарник по команде немец Мик Шумахер стал 15-м.

Добавим, следующий этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 сентября в России.

An incredible race 😮



A day to remember for @McLarenF1 😃#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/bBSFf12SpI