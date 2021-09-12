Хэмилтон - о столкновении с Ферстаппеном: Думаю, что меня ударило внутренней частью покрышки

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своем самоувствии после столкновения с пилотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Италии.

«У меня есть небольшая боль в шее. Поработаю с физиотерапевтом, чтобы исправить проблему. Если говорить честно, мне сегодня очень повезло. Заднее колесо машины Ферстаппена упало на меня сверху, ударившись о гало. Думаю, что меня ударило внутренней частью покрышки», - цитирует гонщика GPFans.

Напомним, что авария произошла на 26-м круге. Хэмилтон покинул пит-стоп и начал борьбу с Ферстаппеном за позицию. На повороте голландский пилот врезался в бордюр, и его машина была брошена прямо на машину Льюиса. Оба гонщика сошли с трассы.

Добавим, что Ферстаппен идет первым в личном зачете, имея в активе 226,5 баллов. Хэмилтон отстает от пилота «Ред Булл» на пять очков.