Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Мазепину на Гран-при России

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи гонщику команды «Хаас» Никите Мазепину на Гран-при России.
«Гран-при России». Домашняя гонка. До встречи», - написал Мазепин в своем инстаграм.
«Удачи», - ответил Хабиб в комментариях к публикации пилота.
Напомним, что Гран-при России пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября.
В общем зачете «Формулы-1» лидирует Макс Ферстаппен (»Ред Булл»). За ним идет действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон (»Мерседес»), а тройку лучших замыкает Валлтери Боттас (»Мерседес»). Мазепин находится на последней, 20-й строчке, не набрав ни одного очка за 14 гонок.