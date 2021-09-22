Феттель высказался о новом двигателе «Формулы-1»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель призвал руководителей «Формулы-1» и производителей убедиться, что в новых двигателях используется больше технологий, характерных для дорожных автомобилей.

«Понятно, что у нас есть потенциал стать лучше, использовать более актуальные вещи. На данный момент в наших автомобилях используются удивительные технологии, но они также очень сложны и, вероятно, не очень актуальны для дорожных автомобилей.

Эти технологии должны помочь изменить ситуацию во всем мире к лучшему, если мы говорим об автомобильной промышленности. «Формула 1» должна начать двигаться по тому же пути, что и раньше, когда она была лидером в технологиях будущего, важного для всех остальных», - сказал Феттель GP Fans.

Феттель подписал контракт с «Астон Мартин» до конца сезона с возможностью продления еще на год. После 13 этапов сезона 2021 года Феттель занимает 12-е место в личном зачете Формулы-1 с 35 очками.

Феттель дебютировал на трассах Формулы-1 в команде BMW на Гран-При Турции в 2006 году. Начиная с 2007 и до конца 2008 года выступал за команду «Торо Россо». Большую часть успехов в своей карьере немец достиг, выступая за «Ред Булл» с 2009 по 2014 года.