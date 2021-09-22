Никита Мазепин: Мик Шумахер мне нравится до глубины души, но за пределами трассы

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своих взаимоотношениях с напарником по команде Миком Шумахером.

«Мне до глубины души нравится Мик. Мне кажется, что он суперталантливый парень, который добился невероятных достижений. Но это за пределами трассы. А здесь мне все равны. Мне неважно, с кем я сражаюсь. Всё, что я делаю, я делаю в рамках правил. Вот почему я уверен, что между нами не будет никаких серьёзных проблем», — цитирует гонщика Racingnews365.

Добавим, что Мазепин и Шумахер пока не набрали очков по итогам 14 этапов текущего сезона Формулы-1.