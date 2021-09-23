На шлеме Мазепина на будут написаны имена российских призеров Олимпиады и Паралимпиады

Стало известно в каком шлеме на «Гран-при России» выступил пилот команды «Хаас» Никита Мазепин.

«Как правило, гонщики готовят особенные шлемы на домашние этапы Я бы хотел как русский человек высказать восхищение нашими олимпийцами и паралимпийцами, которые отстаивали честь страны в Токио, на шлеме изображены имена всех призеров прошедших соревнований», - приводит слова Мазепина ТААС.

Напомним, что в этом году российский этап «Формулы-1» пройдет снова в Сочи с 24 по 26 сентября.

Отметим, что этот сезон является дебютным для Мазепина в «королевских гонках», на данный момент россиянин не набрал в личный зачет ни одного очка.