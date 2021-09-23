Команда «Хаас» продлила контракты с Мазепином и Шумахером

Команда «Формулы-1» «Хаас» объявила о продлении контрактов с обоими пилотами Миком Шумахером и Никитой Мазепиным.

«Мы знали, что хотим преемственности в 2022 году, и я счастлив подтвердить, что Мик Шумахер и Никита Мазепин продолжат выступать за «Хаас» в следующем году», - приводит RT слова Гюнтера Штайнера, руководителя «Хаас», ссылаясь на пресс-службу команды.

Добавим, что для обоих пилотов текущий сезон является дебютным в «Формуле-1». На данный момент ни Шумахер ни Мазепин не набрали ни одного очка в личный зачет «королевских гонок».