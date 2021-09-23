Боттас рассказал, что он будет скучать по трэку Сочи, где он одержал первую победу в карьере

Финский пилот «Мерседес» Валттери Боттас будет скучать по трассе «Сочи-Автодром» после того, как Гран-при ВТБ переместится на трассу под Санкт-Петербургом. Об этом он рассказал журналистам.

Боттас одержал свою первую победу в «Формуле-1» на трассе в Сочи в 2017 году. С 2023 года Гран-при России будет проходить на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

«Я буду скучать по трэку, когда Формула 1 покинет Сочи», - сказал Боттас. «У меня много теплых воспоминаний об этом месте».

Напомним, что Гран-при России пройдет с 24 по 26 сентября в Сочи.

Добавим, что действующий контракт Боттаса с «Мерседесом» истекает в конце 2021 года. Новым напарником семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона может стать пилот «Уильямса» Джордж Расселл.