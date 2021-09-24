Никита Мазепин: Моей детской мечтой является выступление за «Феррари»

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своем желании выступать за «Феррари» в ближайшем будущем.

Отметим, что нынешний сезон является для 22-летнего гонщика дебютным в «королевских гонках», пока Мазепин не набрал в личный зачет ни одного очка.

– Есть ли у меня задача перебраться из «Хааса» в команду посильнее? Глупо было бы отрицать, что моя большая детская мечта, как и, наверное, любого гонщика в чемпионате, – выступать за «Феррари». Но сейчас я полностью верен команде, я верю в нее, и это взаимно, – цитирует Мазепина ТАСС.

Напомним, что ранее «Хаас» объявил о продлении контракта с Мазепиным до 2022 года.