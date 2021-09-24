Боттас показал лучшее время по итогам первой практики Гран-при России, Мазепин – 19-й

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас занял первое место в первой свободной практике Гран-при России.
Отметим, что 32-летний финн показал результат 1 минуту 34,427 секунды. Вторую строчку занял его партнер по команде – Льюис Хэмилтон (+0,211). Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» – он проиграл лидеру 0,227 секунды.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат (+4,159).
Напомним, что завтра состоится квалификация Гран-при России, а основная гонка запланирована на 26 сентября.
источник: «Советский спорт»