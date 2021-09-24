Промоутер Гран-при России заявил, что организаторы готовы к непогоде

9-й тур РПЛ лишь с одной трансляцией на “Матче”: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует

25 - 27 сентября пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о девятом туре, в рамках которого только одна игра будет показана бесплатно.