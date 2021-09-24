Промоутер Гран-при России заявил, что организаторы готовы к непогоде

Промоутер Гран-при России Алексей Титов заявил, что непогода не должна помешать субботней квалификации.
- Самое главное, что у нас готовы все дренажные системы. Сильный дождь во вторник обозначил наши слабые места, поэтому если завтра будет совсем потоп, то застоя воды нигде не будет. А если говорить про все остальное - будем смотреть по обстоятельствам. Итоговое решение в любом случае принимает FIA, - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 25 сентября состоится квалификация, а в воскресенье, 26 сентября, пройдет гонка на «Сочи Автодром». Действующим победителем Гран-при России является финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
источник: «Спорт-Экспресс»